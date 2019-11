"Chúa tể những chiếc nhẫn" được quay cho truyền hình

Trong cuộc chạy đua giành lấy thị phần xem phim trực tuyến, Amazon dường như muốn đi trước một bước các đối thủ như Netflix, Disney +, AT&T (hiện đang sở hữu kênh HBO và từng thành công với các mùa phim ‘‘Game of Thrones’’ Trò chơi vương quyền). Amazon chủ trương đầu tư vào việc sản xuất các série phim truyện với kinh phí cao. Về điểm này, việc phóng tác bộ trường thiên tiểu thuyết của J.R.R Tolkien ‘‘Chúa tể những chiếc nhẫn’’ (The Lord of the Rings) thành nhiều mùa phim truyền hình là một trường hợp tiêu biểu. Dự án đầy tham vọng này chưa gì đã tạo cơn sốt nơi hàng triệu khách hâm mộ, họ nôn nóng chờ đợi ngày série phim ra mắt khán giả.

Theo mạng thông tin Deadline của Mỹ, tập đoàn Amazon đã đặt hàng cho phần hai, trong khi phần đầu tiên vẫn chưa được quay và sớm lắm chỉ được phát sóng vào năm 2021. Dự án này hiện vẫn còn đang ở trong giai đoạn tiền kỳ tại New Zealand, nơi các địa điểm quay phim đã được chọn, y như quá trình làm phim truyện xinê chiếu trên màn ảnh lớn.

Nội dung mùa phim diễn ra trước "Hiệp hội nhẫn thần"

Cốt truyện cũng như diễn biến của mùa phim hoàn toàn được giữ kín, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng nội dung sẽ diễn ra cũng ở vùng Trung Địa, vùng đất giả tưởng trong phim, dựa vào các nhân vật quen thuộc của bộ truyện thần thoại, tuy nhiên đó sẽ là những chuyến mạo hiểm phiêu lưu mới mà về mặt thời gian sẽ diễn ra trước các sự kiện trong "The Felloswship of the Ring" (Hiệp hội nhẫn thần), tức là tập đầu tiên trong bộ tiểu thuyết gồm tổng cộng ba tập.

Do còn ở trong giai đoạn tiền kỳ, cho nên thành phần diễn viên qua casting vẫn chưa được công nhận, một số tên tuổi từng được nêu lên như Will Poulter (The Labyrinth), Markella Kavenagh (Picnic at Hanging Rock"), Joseph Mawle (‘‘Game of Thrones’’ Trò chơi vương quyền) hay là Maxim Baldry Years & Years), nhưng vẫn chưa có gì là chính thức.

Về phía các đạo diễn, được biết nhà làm phim Tây Ban Nha J.A. Bayona đã được chọn để thực hiện hai tập đầu tiên của ‘‘Chúa tể những chiếc nhẫn’’. Đạo diễn này từng thành công với bộ phim "Jurassic World : Fallen Kingdom" (Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ) đã từng làm việc với hệ thống Netflix để quay hai tập đầu tiên trong loạt phim "Penny Dreadful".

Cách đây đúng 2 năm, vào trung tuần tháng 11/2017, Amazon đã rình rang công bố giành lấy được quyền phóng tác "Chúa tể các chiếc nhẫn" của J.R.R. Tolkien. Công việc chuyển thể không chỉ dừng lại ở phim truyền hình nhiều mùa và nhiều tập, Amazon còn có ý định khai thác bộ tiểu thuyết thành nhiều ‘‘spin of’’ dựa vào các nhân vật chính để mở ra nhiều tuyến truyện mới.

Amazon Studios có tham vọng sản xuất nhiều phim truyện hay

Để giành được ‘‘gói thầu’’, tập đoàn Amazon đã đặt lên bàn một số tiền khổng lồ : 250 triệu đô la để qua mặt các đối thủ cạnh tranh lúc bấy giờ là Netflix và HBO. Theo lời bà Sharon Tal Yguado, giám đốc khâu sản xuất phim truyện của Amazon Studios, ‘‘Chúa tể những chiếc nhẫn’’ đã từng thành công vượt bực trên màn ảnh lớn với loạt phim của đạo diễn Peter Jackson, mục tiêu đầu tiên không phải làm làm lại y hệt như phim xinê, mà là khai thác và phát triển thế giới của "Chúa tể những chiếc nhẫn" thành nhiều tuyến truyện hấp dẫn khác.

Về điểm này, Amazon muốn tạo một série phim truyện có uy tín và đầy tham vọng không kém gì "Trò chơi vương quyền" (Game of Thrones). Từ khâu viết kịch bản, quay phim cũng như hậu kỳ, Amazon đã lập ra một ngân sách cao và bên cạnh đó còn dự trù đầu tư thêm 150 triệu đô la cho mỗi mùa phim. Tính tổng cộng, tập đoàn này có thể đầu tư tới 500 triệu đô la cho hai mùa phim, trong khi kinh phí thục hiện cho mỗi mùa Game of Thrones chỉ ở mức 123 triệu đô la.

Việc lên chương trình bấm máy quay hai mùa phim cho thấy là Amazon khá tin tưởng vào dự án đầu tư của mình. Việc phóng tác bộ truyện cũng như quyền lấy cảm hứng từ thế giới thần thoại của nhà văn Tolkien để thực hiện thêm nhiều tác phẩm khác, cũng như Disney đã từng làm với Star Wars (phim về nhân vật Han Solo), có thể tạo ra thêm một thương hiệu hái ra bạc tỷ. Vào năm 2003, "Chúa tể những chiếc nhẫn" từng được độc giả Anh xếp vào hạng nhất trong số các bộ tiểu thuyết được yêu thích nhất mọi thời đại.