Hội chợ Comic-Con Paris mừng 80 tuổi của Marvel

Do năm 2019 là dịp kỷ niệm cùng lúc nhiều sự kiện quan trọng, Hội chợ Comic-Con Paris dự trù tổ chức một chương trình sinh hoạt phong phú dày đặc hơn : ngoài khu vực triển lãm, hội chợ còn dựng thêm một sân khấu với 1.300 chỗ ngồi, chủ yếu để quảng cáo cãc tác phẩm mới, qua các suất chiếu phim đặc biệt trước khi phim ra mắt công chúng ở rạp. Bên cạnh đó, còn có các buổi giới thiệu phim tài liệu hay các tập phim truyền hình. Nhân dịp này công chúng được dịp xem trước mọi người tập nhì của bộ phim điện ảnh Zombieland, các tập phim truyền hình mới của Amazon Prime mang tựa đề ‘‘Jack Ryan et The Expanse’’ cũng như hai tập phim hoạt hình ‘‘Rick and Morty’’.

DC Comics và 80 năm ngày khai sinh Batman, nhân vật quan trọng trong bộ ba Trinity bên cạnh Wonder Woman và Superman REUTERS/Mike Blake

Năm nay được xem là một năm có nhiều ý nghĩa, vì 2019 đánh dấu cùng lúc hai sinh nhật năm chẳn. Trước hết là 80 năm ngày hãng DC Comics khai sinh nhân vật Batman trong truyện tranh, đây là nhân vật mang tính ‘‘con người’’nhất trong bộ ba siêu việt (Trinity) gồm Wonder Woman, Superman (Siêu Nhân) và Batman (Người Dơi). Đồng thời 2019 cũng là 80 năm thành lập hãng Marvel (tháng 8 năm 1939) với tên gọi công ty ban đầu là ‘‘Timely Comics’’. Nhân dịp này, số đặc biệt của tập truyện tranh "Marvel 1000" đã được tái bản.

Tập truyện này gồm 80 trang và mỗi trang do một nhóm nghệ sĩ thực hiện, kể lại lịch sử hình thành các siêu anh hùng cực kỳ nổi tiếng như Spider-Man (Người Nhện), Iron Man (Người Sắt), Captain America, Wolverine (Người Sói) trong nhóm Dị Nhân X-Men, Black Panther (Báo Đen), Captain Marvel, Fantastic Four (Bộ Tứ Siêu Đẳng), bên cạnh các nhân vật ít quen thuộc hơn như Blue Marvel hay là Night Thrasher.

Do là sinh nhật lần thứ 80 của Batman và Marvel, ban tổ chức đã mời một dàn sao hùng hậu tề tựu về Paris cùng lúc. Danh sách khách mời gồm hơn 200 nhân vật có liên quan đến ngành phim ảnh và truyện tranh. Trong số các tên tuổi được giới hâm mộ trung thành chờ đợi nhiều nhất có ngôi sao Karen Gillan, thủ vai Nebula trong hai tập phim ‘‘Guardians of the Galxy’’ (Vệ binh giải Ngân hà), vai diễn của cô đã trở nên quan trọng hơn trong hồi hết của Biệt đội Siêu anh hùng (Avengers Endgame).

Comic-Con San Diego (Hoa Kỳ) là liên hoan quốc tế lớn nhất kể từ năm 1970 về dòng sản phẩm truyện tranh REUTERS/Mike Blake

Ngoài ra còn có nam diễn viên Alexander Ludwig thành danh nhờ đóng phim Hunger Games và Vikings. Morena Baccarin xuất hiện trong Deaapool và Homeland. Bên cạnh đó, còn có các diễn viên như Callan Mulvey & Ben McKenzie nổi tiếng nhờ các bộ phim truyền hình nhiều tập như Hartley hay là Gotham, thành phố tội lỗi. Các diễn viên này đến Paris tham gia Comic-Con cùng với các đoàn làm phim gồm giới đạo diễn, các nhà biên kịch bản.

Về phía truyện tranh, một trong những nhân vật thu hút nhiều sự chú ý nhất là họa sĩ Jorge Jimenez tác giả của nhiều tập truyện Superman và Liên minh New Justice, đại diện cho hãng DC Comics. Ông cùng tham gia hội chợ với họa sĩ Chris Claremont, một trong những tác giả của loạt truyện tranh X-Men. Chris Claremont tham gia buổi ký sách cùng với tác giả Jim Starlin, người đã khai sinh nhân vật ‘‘hung thần’’ Thanos và Chiếc găng tay Vô cực.

Ngoài ra, còn có họa sĩ hàng đầu Roy Thomas, đồng tác giả của Avengers, X-Men và Conan (Người hùng Barbarian). Ông Roy Thomas đã từng thay thế hai ông Stan Lee và Ryan Meinerding để ngồi vào ghế tổng biên tập loạt truyện Marvel và hiện đang phụ trách mảng Marvel Studio, hầu phóng tác chuyển thể các tập truyện thành phim điện ảnh hay truyền hình. Ông Roy Thomas hẳn chắc sẽ không tránh khỏi các câu hỏi tò mò của giới hâm mộ liên quan tới nhiều chủ đề : giai đoạn thứ tư trong kế hoạch phát triển và mở rộng Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) với nhiều nhân vật mới tiêu biểu nhất qua bộ phim "The Eternals" với Angelina Jolie thủ diễn một trong những vai chính.

Người Sắt Iron man, một trong những nhân vật tiêu biểu nhất của Avengers, sẽ trở lại trong giai đoạn 4 của Marvel AFP/BERTRAND GUAY

Cũng có nhiều ý kiến thắc mắc xung quanh việc đưa nhân vật Iron Man xuất hiện trở lại trên màn bạc, mặc dù nhân vật Người Sắt đã tự hy sinh trong trận đánh long trời lỡ đất với hung thần Thanos. Một câu hỏi khác quan trọng không kém là Marvel (cùng với Disney) sẽ làm thế nào để sát nhập nhân vật Người Nhện Spider-Man vào các tuyến truyện tương lai của Marvel, khi mà những bất đồng về quyền khai thác nhân vật này còn tồn tại giữa hai tập đoàn Disney và Sony.

Cho dù giới hâm mộ sẽ ít có được những câu trả lời trước biết bao câu hỏi, nhưng Comic-Con Paris kỳ này hứa hẹn là một kỳ hội chợ xôm tụ và hoành tráng hơn trước. Comic-Con hy vọng thu hút 35.000 khách tham dự tức là tăng thêm 10% so với năm trước. Hội chợ năm nay còn tổ chức giải Vô địch Cosplay, qua đó các fan hóa trang thành những nhân vật quen thuộc trong làng truyện tranh. Một khi trở thành Vô địch Pháp vào cuối tháng 10, người trúng giải sẽ đại diện cho nước Pháp nhân kỳ thi Vô địch Cosplay thế giới tổ chức tại thành phố Chicago vào năm tới.