Paris chiếu phim ngoài trời trên Champs-Élysées

Đây là lần thứ nhì, Champs-Élysées được biến thành một rạp chiếu phim lộ thiên. Nếu như mỗi năm chương trình sinh hoạt Paris Plages (Bãi biển Paris) do Toà Đô chính tài trợ, thì đổi lại, chương trình Chủ nhật xem xinê ngoài trời là một sinh hoạt do một ủy ban tư nhân đề xướng. Ủy ban Champs-Élysées là một hiệp hội bao gồm các chủ doanh nghiệp có cơ sở hoạt động trên đại lộ nổi tiếng nhất thủ đô Paris.

Theo ban tổ chức, ngoài khía cạnh tài chính, buổi chiếu phim ngoài trời này còn đòi hỏi một êkíp chuyên viên kỹ thuật có nhiều tay nghề. Toàn bộ trang thiết bị phải thực sự được dựng lên để rồi tháo gỡ trong một thời gian ngắn kỷ lục, tức là nội trong 24 tiếng đồng hồ để tránh gây ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của các cửa hàng buôn bán. Rút kinh nghiệm từ năm trước, suất chiếu phim bị trễ do gặp phải một số trục trặc kỹ thuật, màn ảnh đã được điều chỉnh thêm để thích nghi với ánh sáng ngoài trời còn quá nhiều, nhất là vào mùa hè hoàng hôn đến rất muộn.

Màn ảnh 144m2 được dựng ở ngoài trời, Champs-Élysées trở thành rạp xinê với 1.750 chỗ ngồi REUTERS/Pascal Rossignol

Năm nay, màn ảnh rộng tới 144m2 được dựng trước Quảng trường Étoile, toàn bộ khu vực nằm giữa hai con đường Arsène Houssaye và đường Balzac chỉ được dành cho khách bộ hành, 1.750 chiếc ghế bố được đặt theo hàng dài, trên 200 mét dọc theo đại lộ. Toàn bộ giao thông cũng bị ngưng lưu hành trong suốt thời gian suất chiếu phim (từ hai đến ba tiếng đồng hồ).

Do chỉ có một suất chiếu phim miễn phí duy nhất trong khi số chỗ ngồi lại có giới hạn, cho nên Tòa Đô chính Paris đã yêu cầu khán giả đăng ký trước chỗ ngồi, đồng thời bỏ phiếu cho bộ phim mà họ muốn xem. Một cuộc rút thăm được tổ chức sau đó để chỉ ra những khán giả nào đã may mắn trúng giải. Khán giả được thông báo qua mạng và nhận được một loại vé e-ticket chỉ dùng được một lần và do là vé cá nhân cho nên không thể bán hay nhượng lại.

Năm nay, theo bình chọn của đa số khán giả trên mạng, bộ phim hài điệp viên ‘‘OSS 117’’ tại Cairo (của đạo diễn Pháp Michel Hazanavicius với Jean Dujardin trong vai chính) sẽ được trình chiếu hôm Chủ nhật 07/07/2019. Hai bộ phim khác đã được đề nghị với khán giả là ‘‘Les Demoiselles de Rochefort’’ của đạo diễn Jacques Demy (với hai chị em diễn viên Catherine Deneuve và Françoise Dorléac) và cuối cùng là ‘‘L’Homme de Rio’’ của đạo diễn Philippe de Broca với Jean Paul Belmondo trong vai chính.

Paris trở thành thủ đô của thiên nhiên qua chương trình Nature Capitale năm 2010 trên đại lộ Champs-Élysées Reuters/Philippe Wojazer

Theo ban tổ chức, chương trình Chủ nhật đi xem xinê (Un Dimanche au Cinéma) gợi hứng từ các rạp chiếu phim ngoài trời ‘‘drive in’’ của Mỹ, khác hay chăng là không có bãi đậu xe. Trên thực tế, suất chiếu phim ngoài trời lệ thuộc nhiều vào vấn đề thời tiết, có khả năng buổi chiếu phim bị dời lại khi trời bị giông bão. Trong trường hợp này, ban tổ chức cho biết khán giả nào đã có vé sẽ được thông báo 24 giờ trước khi buổi chiếu phim bắt đầu.

Trước khi có chương trình chiếu phim ngoài trời, đại lộ Champs-Élysées đã có nhiều sinh hoạt khác rất ngoạn mục dành cho du khách nước ngoài cũng như người dân thủ đô. Cách đây hai thập niên, Champs-Élysées được biến thành một đồng lúa mì vàng óng khổng lồ qua chương trình ‘‘La Grande Moisson’’ (Mùa gặt lúa), nơi các anh nông dân cho người dân thành thị thấy cách họ trồng trọt hay thu hoạch lúa vụ mùa. Đầu những năm 2010, Champs-Élysées trở thành Thủ đô của thiên nhiên ‘‘Nature Capitale’’ thông qua các góc vườn trồng rau sạch, các quầy bán thực phẩm tôn trọng sức khỏe người tiêu dùng mà vẫn không ‘‘ép giá’’ nhà sản xuất.

Theo Ủy ban Champs-Élysées, bao gồm 180 thành viên, hầu hết là các đại diện công ty hay chủ cửa hàng kinh doanh trên đại lộ này, hiệp hội chi tiền tài trợ các hoạt động văn hóa thường niên hầu quảng bá đại lộ Champs-Élysées dưới một góc nhìn khác, với thời gian hầu hết các hoạt động văn hoá như rạp xinê, tiệm bán CD đã nhường chỗ lại cho các dịch vụ và hoạt động buôn bán khác. Kể từ vài năm gần đây, Champs-Élysées trở thành không gian dành riêng cho người đi bộ hay xe đạp, cứ mỗi đầu tháng một lần.

Vào mùa nắng đẹp trời, Champs-Élysées trở thành không gian dành riêng cho người đi bộ hay xe đạp, mỗi tháng một lần. AFP/LIONEL BONAVENTURE

Tuy không nói ra, nhưng một trong những mục tiêu của Ủy ban Champs-Élysées cũng nhằm khôi phục lại phần nào uy tín và hình ảnh của Champs-Élysées vốn đã bị sứt mẻ sau khi diễn ra phong trào áo vàng ‘‘gilets jaunes’’. Theo liên đoàn ngành bảo hiểm ở Pháp được báo chí trích dẫn, khi các vụ bạo động đạt tới đỉnh điểm, các thiệt hại vật chất đã lên tới khoảng 200 triệu euro. Nhưng sau khi phong trào này dần lắng xuống và không còn biểu tình trên Champs-Élysées, du khách nước ngoài vẫn chưa thực sự trở lại để thưởng ngoạn hay đi mua sắm trên con đường từng được mệnh danh là một trong những ‘‘đại lộ đẹp nhất hành tính’’.