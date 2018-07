Mỹ : Bảo tàng The Met tăng giá vé tới 25 đô la

Viện bảo tàng Metropolitan ở New York (còn được gọi là Bảo tàng The Met) lập kỷ lục với gần 7 triệu rưỡi khách tham quan trong vòng 12 tháng qua. Được khánh thành vào năm 1872, Bảo tàng The Met giờ đây thuộc vào hàng lớn nhất thế giới, ngang tầm với Bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp) và Hermitage ở Saint Petersburg (Nga).

Trong năm qua, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan vẫn là một trong những địa điểm tham quan của thành phố New York thu hút nhiều du khách nhất. Để so sánh, bức tượng Nữ thần Tự do thu hút hàng năm 4,5 triệu lượt người xem, tức chỉ bằng 60% so với bảo tàng The Met. Lượng khách tham quan bảo tàng The Met cũng tăng một cách đều đặn trong vòng 8 năm liền, gần 7 triệu rưỡi tính tới đầu tháng 7 năm 2018, tức là tăng thêm 5% so với năm trước. Cách đây một thập niên, tính trung bình bảo tàng Metropolitan thu hút khoảng 5 triệu lượt khách tham quan xem mỗi năm.

Sự thành công rực rỡ này phần lớn là do uy tín của The Met và do ‘‘chất lượng’’ của các cuộc triển lãm, kể cả các tác phẩm trong bộ sưu tập thường trực và các buổi triển lãm theo chuyên đề, điển hình là triển lãm về thiên tài hội họa thời Phục Hưng Michelangelo (Michel Ange), đã thu hút trong ba tháng đầu nãm 2018 hơn 700.000 lượt người xem, lọt vào danh sách 10 cuộc triển lãm theo chuyên đề cực kỳ ăn khách của bảo tàng The Met.

Sự thành công này một phần khác là do chính sách áp dụng vào giá vé vào cửa. Trước đây, khách tham quan trả tiền vào cửa bằng giá ‘‘ủng hộ’’, du khách có thể đóng vài đô la tượng trưng, 10 hay 15 đô la nếu họ hào phóng hơn. Chính sách này giờ đây không còn nữa. Kể từ mùa xuân năm 2018, du khách vào xem Metropolitan phải thanh toán số tiền là 25 đô la mỗi đầu người.

Giá vé mới này chỉ áp dụng với thành phần du khách kể cả khách nước ngoài hay khách Mỹ đến từ các bang khác, đổi lại bảo tàng The Met vẫn miễn phí cho trẻ em dưới 12 tuổi cũng như cho người dân có địa chỉ thường trú ở New York. Mặc dù giá vào xem bảo tàng đã bất ngờ tăng cao, nhưng dường như mức giá cố định này vẫn không làm cho khách tham quan nản chí, nhất là thành phần du khách nước ngoài.

Trả lời phỏng vấn báo Washington Post, ông Daniel Weiss, giám đốc bảo tàng The Met cho biết là sau ba tháng áp dụng, lượng khách tham quan vẫn tăng chứ không hề có dấu hiệu suy giảm so với ba tháng đầu năm. Điều đó có lẽ là do các điều kiện ‘‘đặc biệt’’ đi kèm với giá mới. Khách chi 25 đô la để mua vé có thể vào xem bảo tàng trong nhiều ngày liên tục. Thật vậy, vé mới có hiệu lực trong vòng 72 tiếng đồng hồ và như vậy du khách có thể sắp xếp thời gian, trải dài cuộc thăm viếng trong ba ngày, xem có chọn lọc, thay vì phải xem liên tục các bộ sưu tập phong phú dày đặc, nội trong một ngày.

Ban giám đốc bảo tàng Metropolitan đã nhiều lần tham khảo hội đồng thành phố New York trước khi chọn cách áp dụng một mức giá tuy cao nhưng cố định. Quyết định này ban đầu đã gặp phải khá nhiều chỉ trích. Khuyết điểm : Nó gạt qua một bên thành phần khách tham quan không có nhiều phương tiện tài chính và đặt lại vấn đề : văn hóa phải chăng chỉ dành cho giới ‘‘có tiền’’. Ưu điểm : Khách chịu chi 25 đô la vào tham quan thật sự có nhu cầu tìm hiểu, họ cũng sẵn sàng đóng góp để duy trì một bảo tàng có giá trị như The Met. (Vấn đề này cũng từng được đặt ra khi quần thể đền đài Angkor Vat vào năm 2017 đã tăng giá hầu như gấp đôi từ 20 lên tới 37 đô la Mỹ, nhưng vẫn miễn phí cho người có quốc tịch Cam Bốt).

Giá vé 25 đô la thật ra chỉ đem lại một nguồn thu nhập nhỏ đối với The Met, doanh thu nhờ bán vé chỉ tương đương với 17% nguồn vốn hoạt động hàng năm của viện bảo tàng này. Trái với viện bảo tàng Louvre, The Met hầu như không nhận trợ cấp của nhà nước hay của chính phủ Mỹ, 60% kinh phí hoạt động của Metroplitan là do các mạnh thường quân và các nguồn tài trợ tư nhân, phần còn lại là do các hoạt động kinh doanh khai thác thương hiệu The Met.

Hiện vẫn còn quá sớm để thẩm định việc tăng giá có ảnh hưởng hay chăng đến lượng khách tham quan trong dài hạn. New York vẫn là một trong những thành phố thu hút nhiều du khách nhất trên thế giới. Trong năm 2017, New York lập kỷ lục với 62,8 triệu lượt khách thăm viếng, tức là đã tăng thêm 2 triệu lượt khách so với năm 2016.