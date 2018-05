Phim kinh dị It đạt mức lời kỷ lục

Bộ phim It chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Stephen King lập kỷ lục doanh thu tại Hoa Kỳ cũng như tại châu Âu. Bộ phim này từng được dựng thành phim truyền hình nhưng không ăn khách bằng phiên bản điện ảnh. Ghê rợn hơn nữa là chú hề Pennywise được dựa theo một kẻ giết người hàng loạt, có thật ở ngoài đời.

Phiên bản phóng tác của Andres Muschietti cho thấy là đạo diễn người Argentina (44 tuổi) rất tài tình trong cách làm phim kinh dị. Tác phẩm trước đây của anh (Mama) từng được giới phê bình lẫn công chúng hưởng ứng nhiệt tình. Sau ba tuần lễ công chiếu, bộ phim It (có tựa đề tiếng Việt là Chú Hề Ma Quái) đã thu về gần 500 triệu đô la doanh thu toàn cầu, trong đó có 268 triệu đô la doanh thu từ các rạp xinê ở Mỹ, phá kỷ lục do bộ phim The Exorcist (Quỷ Ám) của đạo diễn William Friedkin nắm giữ trước đây (232 triệu đô la).

Với nguồn vốn đầu tư ban đầu là 35 triệu đô la, bộ phim It đương nhiên trở thành tác phẩm kinh dị có mức thu lời cao nhất, doanh thu cao gần gấp 15 lần giá thành của sản phẩm, cho thấy là với một kịch bản hay, một lối kể chuyện hấp dẫn, bộ phim không cầ nhiều kỹ xảo lóe mắt vẫn thu hút đông đảo khán giả vào rạp.

Đằng sau sự thành công của It, còn có một chiến dịch tiếp thị tài tình với lối thông tin nhỏ giọt trong vòng 6 tháng liên tục (tính từ cuối tháng Ba năm 2017). Phiên bản điện ảnh rất khác với phim truyền hình những năm 1990, và tạo ra nhiều nhân vật gần gũi, dễ gắn bó như dàn diễn viên trẻ tuổi trong loạt phim Stranger Things (của hai anh em Matt và Ross Duffer) trên kênh Netflix.

Để tạo dựng nhân vật Pennywise (Grippe-Sou trong tiếng Pháp), nhà văn Stephen King đã dựa vào những mẫu chuyện có thậttừng làm rúng động dư luận nước Mỹ vào cuối những năm 1970. Chú hề ma quái trong phim được mô phỏng theo một nhân vật có thật tên là John W. Gacy. Tên sát nhân hàng loạt này đã từng bắt cóc rồi cưỡng hiếp và sát hại hơn 30 thiếu niên trong thập niên 1970.

Ban ngày, ngoài giờ làm việc, John W. Gacy tham gia gây quỹ từ thiện bằng cách hoá trang thành chú hề Pogo, tạo không khí nhộn nhịp trong các buổi tiệc mừng sinh nhật, hay để giúp khuây khỏa các trẻ em lâm bệnh nặng trong các nhà thương. Ban đêm, John W. Gacy lại biến thành một hung tinh chuyên đi dụ dỗ rồi bắt cóc thiếu niên để thỏa mãn thú tính. Chính cũng vì thế mà John W. Gacy còn có biệt danh là Chú hề sát nhân

Các thi hài của trẻ em mất tích bị John W. Gacy chôn cất dưới hầm nhà. Thế nhưng do có quá nhiều tử thi chồng chất, nên hung thủ không thể nào che giấu được hết mùi xác chết thối rữa. Bị hàng xóm phát hiện và tố giác, John W. Gacy bị bắt vào cuối năm 1978. Ban đầu giả điên khi ra toà để hy vọng tránh ngồi tù, nhưng John W. Gacy vẫn bị tuyên án tử hình vào tháng Ba năm 1980. Bản án này sau đó được thi hành vào giữa năm 1994.

Thành công vượt bực của It đã khiến cho giới sản xuất khởi động ngay dự án quay tập hai. Hãng phim Warner Bros cho biết là tập kế tiếp, cũng do Andres Muschietti làm đạo diễn, sẽ ra mắt khán giả vào tháng 09/2019. Lần này, đạo diễn Argentina sẽ tập trung khai thác câu chuyện 27 năm sau của đám bạn sống sót sau cơn ác mộng. Một cơ hội tái tạo trên màn ảnh lớn Chú hề với nụ cười khiếp đảm, mắt qủy thôi miên, từng làm cho bao bạn đọc cũng như khán giả bị mất ngủ nhiều đêm liền …….