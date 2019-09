Netflix mất khách vì thiếu nội dung hấp dẫn ?

Theo tuần báo Pháp Capital, có nhiều lý do giải thích cho sự sụt giảm bất ngờ này. Một mặt, Netflix mất quyền khai thác các bộ phim truyền hình nhiều tập nổi tiếng như ‘‘The Office’’ hay là ‘‘Friends’’ được xem là những nội dung hấp dẫn trong catalogue, có nhiều khả năng câu khách, nhất là đối với những khán giả thích xem các loại sitcom.

Mặt khác, Netflix đã quyết định hủy bỏ việc thực hiện nhiều nội dung gốc : đó thường là những bộ phim lẻ hay là các mini-serie khoảng chừng 6 tập phim. Điều đó đã khiến cho nhiều khách hàng không hài lòng. Họ sẵn sàng rời bỏ Netfflix, rồi chuyển qua đăng ký các dịch vụ tương tự nơi các công ty khác.

Còn theo tuần báo Pháp Stratégies, trên lãnh vực xem video trực tuyến, Netflix càng lúc càng có nhiều đối thủ cạnh tranh. Trong thời gian qua, công ty truyền thông Time Warrner đã bị sáp nhập vào tập đoàn AT&T, tập đoàn Comcast thâu tóm hệ thống Sky, Disney ‘‘nuốt chửng’’ hãng phim 21st Century Fox và nhờ vậy Disney nắm giữ quyền kinh doanh nhiều ‘‘thương hiệu’’ điện ảnh hái ra bạc tỷ như Avatar, Alien hay là Blade (ngoại trừ Spider-Man vẫn là của Sony). Gần đây hơn nữa, hồi trung tuần tháng 8/2019, hai tập đoàn Viacom và CBS sáp nhập thành một, với doanh thu hàng năm lên tới 28 tỷ đô la, tập đoàn ViacomCBS cũng chuẩn bị lao vào khai thác dịch vụ xem video trực tuyến.

Cũng cần biết rằng, trong vòng một thập niên, Netflix gần như là công ty duy nhất khai thác dịch vụ cho thuê DVD và xem video trực tuyến. Công ty do ông Reed Hastings thành lập đã có sáng kiến cho thuê các chương trình truyền hình và phim ảnh do các công ty khác sản xuất. Đầu những năm 2010, Netflix đã ký thỏa thuận với các tập đoàn truyền thông và giải trí như Disney và NBC. Chỉ với một khoản chi phí nhỏ, Netflix đã mua lại quyền phát sóng trực tuyến những bộ phim blockbuster như Biệt đội Siêu anh hùng ‘‘Avengers’’ của Marvel (thuộc Disney) cũng như các serie truyền hình như ‘‘The Office’’ và ‘‘Friends’’. Nhờ vậy, Netflix đã thu hút được khoảng 130 triệu người đăng ký, tức là cao hơn nhiều so với các công ty truyền hình cáp.

Trước thành công vượt bực của Netflix, các đối thủ khổng lồ từng bước giành lại thế chủ động. Một số công ty đã ngưng hợp tác với Netflix, để nắm lại quyền kiểm soát các nội dung. Đồng thời, các công ty này tự thành lập các dịch vụ xem phim hay tải phim trực tuyến và như vậy cạnh tranh trực tiếp với Netflix. Về điểm này, Disney+ có lẽ là đối thủ đáng gờm nhất. Ngoài một catalogue khổng lồ với hàng chục ngàn tựa phim, dịch vụ Disney+ còn bao gồm hai thương hiệu cực kỳ ăn khách là Star Wars và Avengers. Chỉ riêng trong năm 2019, Biệt đội Siêu anh hùng đã đem về cho Disney hơn 7,5 tỷ đô la.

Trong giai đoạn phát triển thứ tư (Phase IV), tập đoàn Disney đã công bố các dự án quay nhiều serie ngắn dựa trên các siêu anh hùng của Marvel trong đó có Loki, em trai của Thần Sấm Thor, cũng như các cặp bài trùng Scarlet Witch/Vision hay là Falcon/Winter Soldier ….. Dịch vụ Prime của tập đoàn Amazon cũng bắt đầu khai thác dòng phim super-hero với ‘‘The Boys’’ nói về những mặt trái hay ‘‘góc khuất’’ của các siêu anh hùng, khi trong cùng một nhân vật, ranh giới chính tà không còn được phân biệt.

Với nội dung phong phú như vậy, dịch vụ xem video trực tuyến Disney+ sắp được tung ra thị trường vào đầu tháng 11/2019 với giá thuê bao 6,99 USD/tháng, tức chỉ bằng khoảng một nửa giá thuê bao phổ biến nhất hiện thời của Netflix, công ty này đã tiếp tục tăng giá thuê bao hạng trung (standard) để lên tới mức 12,99 USD/tháng, còn giá thượng hạng (premium) là 15,99 USD/tháng.

Hầu hết những bộ phim do Disney nắm giữ bản quyền sẽ bị xóa khỏi Netflix từ đây cho đến cuối năm 2019. Nói cách khác, Netflix đang mất dần quyền khai thác những tựa phim được cho là hấp dẫn nhất. Theo The Wall Street Journal, trong ba năm tới, nếu không có biện pháp đối phó hữu hiệu, thư viện Netflix có nguy cơ trở thành một ‘‘tủ sách’’ trống rỗng.

Về phần mình, tập đoàn AT&T đã mua lại Time-WarnerMedia để chuẩn bị cuộc tổng phản công vào đầu năm 2020. Hiện giờ, AT&T nắm giữ toàn bộ nội dung của kênh truyền hình HBO, đặc biệt hấp dẫn đối với khách hàng thích xem các serie cực kỳ nổi tiếng như The Sopranos, Sex in the City và nhất là Game of Thrones (Trò chơi vương quyền).

Ý thức được điều đó, Netflix đã công bố tăng chi phí đầu tư vào việc tạo dựng các bộ phim chính gốc, các nội dung nguyên tác, với mức vốn đầu tư lên tới 15 tỷ đô la trong năm 2019, thay vì 12 tỷ đô la trong năm 2018. Liệu biện pháp này có đủ mạnh để hạn chế sự sụt giảm số lượng khách hàng trong tương lai. Hiện vẫn còn quá sớm để dự báo kết quả. Điều chắc chắn là thời kỳ vàng son của Netfflix đã qua, khi công ty này hầu như ‘‘một mình một chợ’’ khai thác phim video trực tuyến.