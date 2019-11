Tiến sĩ Phạm Chí Dũng bị bắt vì « chống Nhà nước »

Thông cáo của Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Phạm Chí Dũng, sinh năm 1966, ngụ tại Tân Bình.

Cũng theo thông cáo này, ông Phạm Chí Dũng đã « có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm, tác động xấu đến ổn định xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự thành phố ».

Báo chí trong nước dẫn tài liệu của « cơ quan chức năng » nêu ra việc ông Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN), tuyên bố thành lập hội này ngày 04/07/2014 với hàng chục thành viên ban đầu là « trái với quy định của pháp luật Việt Nam ». Ngoài ra, việc lập và quản lý tên miền « Việt Nam Thời Báo » bị xem là không đăng ký theo quy định, các bài viết đều « có chung quan điểm là chống Đảng, Nhà nước ».

Được biết Điều 117 Luật Hình sự năm 2015 quy định ba khung hình phạt chính, từ 1 đến 20 năm tù.

Ông Phạm Chí Dũng là tiến sĩ kinh tế, tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự, là cựu cán bộ ban An ninh Nội chính Thành ủy. Ngày 05/12/2013, ông Dũng làm đơn xin ra khỏi đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ngày 25/06/2015 ông đã từng bị câu lưu và yêu cầu chấm dứt hoạt động của trang Việt Nam Thời Báo. Trước đó ông bị bắt khẩn cấp ngày 17/07/2012, bị khởi tố theo Điều 79 và Điều 88, nhưng vụ án được đình chỉ sau sáu tháng tạm giam.

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã viết rất nhiều bài báo mang tính phê phán, cộng tác với nhiều trang mạng « lề trái » và hải ngoại. Ông nằm trong số 100 « Anh hùng thông tin » tại 65 quốc gia được tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) vinh danh nhân Ngày tự do báo chí thế giới 03/05/2014. Ông còn là nhà văn, tác giả của khoảng năm tập truyện ngắn và tiểu thuyết.

HRW yêu cầu trả tự do cho blogger Phạm Văn Điệp

Tổ chức Human Right Watch (HRW) hôm nay 21/11/2019 ra thông cáo yêu cầu chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với blogger Phạm Văn Điệp và ngay lập tức trả tự do cho ông. Theo dự kiến, ông Phạm Văn Điệp sẽ bi đem ra xử ngày 26/11/2019 ở tỉnh Thanh Hóa, với các cáo buộc về hành vi đăng tải, bấm nút thích và chia sẻ thông tin trên Facebook, vi phạm Điều 117 Luật Hình sự Việt Nam.