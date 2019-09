Xe điện ngầm Paris mở cửa cuối tuần suốt đêm

Tuy là một trong những thành phố thu hút nhiều du khách nhất trên thế giới, nhưng cho tới giờ Paris vẫn còn chậm so với các đô thị lớn khác là New York và Luân Đôn trên lãnh vực giao thông công cộng vào ban đêm. Sau một thời gian dài đắn đo do dự, Hội đồng cấp vùng Île de France đã lấy quyết định kéo dài thời gian hoạt động của hệ thống xe điện ngầm (còn được gọi là métro).

Xe điện ngầm Paris chạy thử ban đêm trong 6 tháng từ tháng 9/2019 đến 03/2020 Anoushka Notaras

Tuy nhiên, có lẽ để tránh một cuộc đối đầu với các công đoàn, Hội đồng cấp vùng cho biết đã lấy quyết định với sự đồng ý của các cơ quan RATP và Stif. Xe điện ngầm Paris sẽ chạy thử suốt đêm trong vòng 6 tháng, mỗi tháng một weekend và các nhân viên lái métro là người tình nguyện làm việc ban đêm, chứ không hề có áp đặt hay bắt buộc.

Hiện giờ tại Paris, hệ thống métro chỉ mở cửa suốt đêm trong hai dịp, đêm giao thừa 31/12 đón năm mới dương lịch Saint Sylvestre và ngày hội âm nhạc Fête de la Musique và cũng là ngày đầu tiên của mùa hè 21/06. Giờ đây, hệ thống này được mở rộng trong 6 tháng và sẽ được áp dụng vào những đêm 14 tháng 09, 12 tháng 10, 9 tháng 11, 11 tháng Giêng, 8 tháng 02 và 7 tháng 03.

Các tuyến đường métro Paris số 1, 2, 5, 6, 9 và 14 chạy thử suốt đêm AFP/Boyan Topaloff

Trên 16 tuyến đường métro Paris, có 6 tuyến quan trọng nhất là đường số 1, 2, 5, 6, 9 và 14 cộng thêm 3 tuyến tramway là T3a, T3b và T2 sẽ hoạt động liên tục trong 40 tiếng đồng hồ từ 5g30 thứ Bảy cho tới 0g30 thứ Hai. Sau giai đoạn chạy thử, hy vọng rằng hệ thống métro chạy ban đêm tại Paris sẽ được áp dụng cho tất cả những ngày cuối tuần thay vì chỉ chạy suốt đêm mỗi tháng một lần.

Trên thế giới hiện nay, chỉ có khoảng 10 thành phố lớn có các tuyến xe điệm ngầm chạy suốt đêm. Ngoại trừ trường hợp của thành phố Copenhagen, thủ đô Đan Mạch đã tự động hóa toàn bộ hệ thống xe điện ngầm, và như vậy xe không có người lái, có thể chạy 24g trên 24 (7 ngày trên 7), các thành phố châu Âu khác chỉ mở cửa các trạm xe điện ngầm ban đêm vào những ngày cuối tuần.

Hệ thống xe điện ngầm Luân Đôn chạy liên tục trong cuối tuần từ năm 2015 REUTERS/ Paul Hackett

Tại Luân Đôn, kể từ năm 2015, hệ thống ‘‘Tube’’chạy liên tục trong hai đêm thứ Sáu và thứ Bảy. Thủ đô Berlin áp dụng cho toàn bộ hệ thống U-Bahn, xe chạy mỗi weekend trong hai đêm thứ Sáu và thứ Bảy, cộn g thêm những ngày lễ lớn trong năm. Barcelona tăng cường các chuyến xe trong ngày thứ Sáu và chỉ mở trọn đêm vào những ngày thứ Bảy. New York và Washington D.C cũng vậy, nhịp độ các chuyến xe ban đêm cũng thưa thớt hơn.

Còn tại châu Á, các thành phố như Tokyo, Seoul, Hồng Kông, Bắc Kinh, Thượng Hải đều có các tuyến xe chạy rất thường xuyên, chủ yếu vì lượng hành khách cùng đón một chuyến xe rất đông, nhất là tại những đô thị có mật độ dân cư cao, nhưng các thành phố châu Á này vẫn chưa mở suốt đêm và vẫn đóng cửa ít nhất là 4 tiếng đồng hồ giữa ca tối và ca sáng.

Cũng như Bangkok xe điện ngầm Bắc Kinh đóng cửa ít nhất là 4 tiếng đồng hồ sau 1g đêm WANG ZHAO / AFP

Đối với những ai thích đi chơi khuya, biện pháp cho métro chạy suốt đêm vào những ngày cuối tuần là một điều khá tiện lợi. Giá xe Uber, Grab hay các hãng xe khác (như Allocab hay là Le Cab tại Paris) đều đắt hơn nhiều sau 22g. Dùng giao thông công cộng cũng là một cách để hạn chế việc di chuyển bằng xe hơi, nhiều bạn trẻ khi đi chơi cùng một nhóm với nhau, đỡ phải lo về việc ai sẽ là người cầm tay lái và như vậy không được quyền uống rượu.

Đối với thành phần du khách đến thăm Paris vào dịp cuối tuần, métro chạy vào ban đêm có thể giúp họ tiết kiệm thêm tiền di chuyển. Thật ra, các thành phố lớn đều có đủ khả năng để cho mở cửa métro suốt đêm, vấn đề không hẳn là do thiếu phương tiện tài chính hay vì thiếu nhân lực. Từ New York đến Luân Đôn và giờ đây là Paris, vấn đề lớn nhất (cho dù không hiển nhiên) vẫn là trật tự, an ninh.

Một chuyến xe điện ngầm sau nửa đêm tại New York REUTERS/Carlo Allegri

Làm thế nào để bảo đảm an toàn cho các hành khách vào đêm khuya. Trong trường hợp của Paris, toàn bộ hệ thống métro có thể được theo dõi qua caméra, công ty RATP khai thác xe điện ngầm Paris cho biết, rút kinh nghiệm từ ngày hội âm nhạc 21/06 và đêm giao thừa 31/12, số nhân viên làm việc cuối tuần không cần nhiều, nhưng ngược lại phải tăng cường gấp đôi lực lượng bảo đảm an ninh trên các tuyến đường métro hoạt động suốt đêm.