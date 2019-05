The Dead Don’t Die: Khi con người tự đào mồ chôn mình

Nhưng The Dead Don’t Die (Thây ma còn sống) đã đem lại cho khán giả những bất ngờ thú vị, vì đây là một tác phẩm nửa hài hước, nửa nghiêm túc, có nghĩa là đạo diễn Mỹ Jim Jarmusch làm đúng theo bài bản một bộ phim về zombie, nhưng xóa đi tính chất ghê rợn của nó, mà lồng trong đó những tình tiết hài hước và những lời thoại buồn cười.

The Dead Don’t Die được dựng dựa trên phim Night of the Living Dead (tạm dịch Đêm của những xác sống) sản xuất năm 1968, một trong những bộ phim kinh điển và đi đầu trong thể loại phim zombie do George A.Romero làm đạo diễn kiêm biên kịch.

Chuyện xảy ra tại một thành phố mang tên Centerville. Sau những dấu hiệu báo trước: kim đồng hồ bỗng ngừng quay, gia súc bỗng dưng bỏ đi mất, trời vẫn sáng trong khi bình thường màn đêm đã buông xuống từ lâu, Mặt trăng luôn hiện giữa ban ngày và tỏa một ánh sáng kỳ dị, những người chết trong nghĩa địa của thành phố đội mồ dậy và tràn ra các đường phố tìm người sống để ăn thịt.

Nhưng cảnh sát trưởng Cliff Robertson (do nam diễn viên kỳ cựu Bill Murray thủ vai) và viên cảnh sát phó Phil Peterson (Adam Driver) lại đối phó với bầy zombie một cách bình thản, vì biết trước là họ cũng sẽ chịu chung số phận của những nạn nhân khác. Lý do đơn giản chỉ là vì cảnh sát phó Peterson đã được đọc trước kịch bản của Jim (Jarmusch), đạo diễn phim !

Đáng chú ý là trong phim cũng có sự xuất hiện của một « thây ma » nổi tiếng, đó là nam danh ca Mỹ Iggy Pop, người có ngoại hình, mà theo nhận xét của một số nhà bình luận phim, không cần hóa trang cũng đã giống một zombie ! Nữ tài tử Tilda Swinton thì thủ vai chủ một nhà đòn kiêm kiếm sĩ, chém đầu không biết bao nhiêu là xác sống, nói chung là một nhân vật vô cùng lập dị, mà cuối cùng người ta mới được biết là bà đến từ một hành tinh khác. Mà chi tiết này không có trong kịch bản cảnh sát phó Peterson đã đọc trước !

Thật ra thì với The Dead Don’t Die, bộ phim dài thứ 13 của ông, Jim Jarmusch cũng muốn chuyển tải một thông điệp cho nhân loại: do khai thác đến cạn kiệt tài nguyên của Trái Đất, nhất là ở hai cực của địa cầu, và do tiêu thụ quá mức, chính con người sẽ làm cho hành tinh của chúng ta bị lệch khỏi trục xoay của mình, dẫn đến thảm họa sinh thái mà không ai có thể thoát được.

Nhưng cũng giống như hai cảnh sát của Centerville, Jim Jarmusch đưa ra lời cảnh báo như trên với một vẻ cam chịu, như thể là đối với ông, đã quá trễ để nhân loại tránh được thảm họa diệt vong.

The Dead Don’t Die cũng mang một thông điệp chính trị chống Donald Trump, khi Jim Jarmusch cho nhân vật nông gia trong phim đội một chiếc nón casquette với hàng chữ « Make America White Again », nhái theo khẩu hiệu « Make America Great Again » của chủ nhân Nhà Trắng hiện nay.

Đây là lần thứ tám Jim Jarmusch đưa phim tới tranh giải tại Cannes. Cho tới nay, ông đã từng đoạt giải Ống Kính Vàng (Caméra d’Or) cho bộ phim Stranger Than Paradise vào năm 1984 và Giải thưởng lớn (Grand Prix) cho bộ phim Broken Flowers vào năm 2015.