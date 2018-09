Tiết lộ danh tính người mẫu của «Cội nguồn nhân gian»

Một trong những bí ẩn lớn nhất trong giới nghệ thuật vừa được giải đáp. Theo tiết lộ của tác giả Claude Schopp trong một cuốn sách cho để vẽ bức tranh nổi tiếng « Cội nguồn nhân gian » ( tiếng Pháp : L'Origine du monde, tiếng Anh: The Origin of the World), có tên là Constance Quéniaux.