Alexandre Desplat, nhạc sĩ Pháp nổi tiếng nhất Hollywood

Tại kinh đô điện ảnh Hollywood, tên tuổi của Alexandre Desplat đã được nâng lên hạng A, nhất là nhân kỳ trao giải Oscar lần thứ 90 vừa qua (04/03/2018), ông vừa đoạt thêm một tượng vàng thứ nhì. Lần đầu tiên ông đoạt giải Oscar là vào năm 2015, nhờ sáng tác nhạc nền cho bộ phim The Grand Budapest Hotel (tựa tiếng Việt là Khách sạn Đế vương) của đạo diễn Mỹ Wes Anderson. Lần thứ nhì, ông được trao tượng vàng Oscar cho bộ phim The Shape of Water (Dáng Hình của Nước) còn được dịch sang tiếng Việt thành "Giai nhân và Thủy Quái" của đạo diễn gốc Mêhicô Guillermo del Toro.

Trả lời phỏng vấn báo chí Pháp, Alexandre Desplat cho biết ông từng chọn nghề soạn nhạc phim do thời còn trẻ ông rất ngưỡng mộ nhạc trưởng John Williams (năm nay 86 tuổi), tác giả của nhạc phim Star Wars (Chiến tranh các vì sao). Lần này, trong kỳ trao giải Oscar 2018, Alexandre Desplat cảm thấy hãnh diện khi cùng đi tranh giải nhạc phim bên cạnh bậc thầy của ông, John Williams được đề cử Oscar do ông soạn nhạc cho tập phim thứ 8 của Star Wars với tựa đề "The Last Jedi". John Williams cho biết là ông sẽ sáng tác cho một tập phim nữa, rồi sau đó ông sẽ vĩnh viễn giải nghệ, để an hưởng tuổi già.

Sinh trưởng tại Paris, Alexandre Desplat xuất thân từ một gia đình trí thức, mẹ người Hy Lạp, bố người Pháp. Bố mẹ ông từng gặp nhau và thành hôn thời họ còn đi du học ở California, Hoa Kỳ (đại học Berkeley). Có lẽ vì thế mà ông thừa hưởng từ song thân một phần văn hóa Mỹ, cho dù ông sinh trưởng ở Paris. Từ thuở thiếu thời, Alexandre học đàn piano, đến khi vào nhạc viện thủ đô Paris và nhạc viện thành phố Los Angeles, ông được học thêm nhiều nhạc khí khác, trong đó có sáo và kèn đồng.

Thời niên thiếu ông ngưỡng mộ nhiều tác giả chuyên soạn nhạc phim như Maurice Jarre (Bác sĩ Jivago), Bernarrd Hermann (Ctizen Kane và Taxi Driver), Nino Rota (Romeo & Juliet, The Godfather), nhưng tác giả John Williams là người đã để lại cho ông ấn tượng sâu đậm nhất. Vào nghề soạn nhạc phim từ năm 24 tuổi, Alexandre Desplat ban đầu làm việc trong cả hai ngành điện ảnh và truyền hình. Ông trở thành tác giả nhạc phim chuyên hợp tác với Jacques Audiard kể từ năm 1994 trở đi, đạo diễn người Pháp này từng đoạt 3 giải César và một Cành cọ vàng tại liên hoan Cannes.

Tài nghệ của Alexandre Desplat thu hút sự chú ý của giới chuyên ngành ở Hollywood vào năm 2003 nhờ bộ phim Girl with the Pearl Earring (Cô gái đeo khuyên tai ngọc trai), đạo diễn người Anh Peter Webber gợi hứng từ bức tranh cùng tên của danh họa Vermeer để thực hiện bộ phim này. Từ đó trở đi, Alexandre Desplat không ngừng làm việc, tính trung bình, mỗi năm ông soạn nhạc cho 4 hay 5 tác phẩm điện ảnh, và năm 2018 cũng không thoát khỏi ‘‘thông lệ’’ này. Nỗ lực ấy đã nhận được nhiều phần thưởng xứng đáng vì trong một thập niên gần đây, Alexandre Desplat đã được trao tặng thêm 3 giải César, 2 Grammy, 2 giải BAFTA và một giải Golden Globe (Quả cầu vàng).

Thể loại nhạc phim do ông sáng tác rất đa dạng, bao gồm những tác phẩm điện ảnh thuộc dòng "chính kịch" nhận được nhiều đề cử Oscar như The King’s Speech (Bài diễn văn của nhà vua / Le Discours d'un roi) của đạo diễn Tom Hooper, The Tree of Life (L'Arbre de Vie) của đạo diễn de Terrence Malick, cho tới những bộ phim đại chúng thuộc dòng phim blockbuster như hai tập cuối cùng của Harry Potter (Harry Potter và Bảo bối Tử thần) của đạo diễn David Yates, tập nhì của loạt phim Twilight của đạo diễn Chris Weitz .....

Để có thêm cảm hứng sáng tác, nhạc sĩ Alexandre Desplat cho biết ông cần được xem những thước phim đã được quay xong. Điều đó có nghĩa là ông không thể nào hình dung ra một nhạc nền rồi sau đó lồng ghép vào một bộ phim thu vào ống kính sau đó. Ngược lại, ông cho biết đôi khi một nét mặt, một ánh mắt, một phong cảnh, hay đơn giản hơn nữa là một gam màu chủ đạo lại có thể làm nảy sinh trong tâm trí của ông nhiều giai điệu khác nhau.

Vào năm 57 tuổi, Alexandre Desplat trở thành nhạc sĩ Pháp nổi tiếng nhất Hollywood, ông nối bước bậc thầy là tác giả Maurice Jarre (thân phụ của nhạc sĩ Jean Michzel Jarre) người đã từng đoạt 3 giải Oscar và 4 giải Quả cầu vàng Golden Glode nhờ soạn nhạc cho các tác phẩm điện ảnh của đạo diễn David Lean trong đó có Lawrence of Arabia (Lawrence xứ Ả Rập), Bác sĩ Jivago, A Passage to India (Đường đến Ấn Độ).

Trong những giấc mơ thầm kín nhất, tác giả Alexandre Desplat cho biết ông không tin mình sẽ đoạt được 2 giải Oscar chỉ trong 3 năm liền. Theo ông, đối với một nghệ sĩ Pháp, được xướng tên nhân kỳ trao tượng vàng Oscar của Mỹ đã là một niềm vinh dự lớn, còn riêng bản thân ông, trong cả hai lần lên nhận giải, ông có cảm tưởng đang mơ giữa ban ngày, như người đi trên mây.