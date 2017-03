Pháp: Phim thiếu nhi không chỉ có Harry Potter

Mang tựa đề ‘‘Mômes & Cie’’, chương trình sinh hoạt này mở đầu với một cuộc triển lãm lớn về thế giới phim thiếu nhi. Điểm đáng ghi nhận là ngoài các đoạn phim minh họa, Viện lưu trữ phim ảnh Pháp còn tập hợp khá nhiều vật dụng trang phục tiêu biểu của các bộ phim. Hẳn chắc là khách xem triển lãm sẽ nhận ra ngay cây chổi thần Nimbus 2000 của loạt phim phù thủy tí hon Harry Potter, chiếc áo khoác màu xám bạc tựa như ánh trăng huyền của Công Chúa Da Lừa trong phim Peau d’Âne của Jacques Demy.

Các em nhỏ chắc cũng chưa quên chiếc ‘‘áo đầm thêu tim đỏ” của nhân vật Hoàng hậu Q cơ trong bộ phim "Alice lạc vào xứ sở thần tiên" của Tim Burton, chiếc chìa khoá vàng mở ra thế giới viễn du của cậu bé Hugo Cabret trong cách nhìn của Martin Scorsese, chiếc xe đạp của cậu bé Elliott trong phim "E.T. the Extra-Terrestrial" của đạo diễn Steven Spielberg ......

Còn giới người lớn trong đó có các bậc phụ huynh có lẽ sẽ cảm thấy bồi hồi xúc động, nếu không nói là ngậm ngùi khi gặp lại hình ảnh của cậu bé Jackie Coogan trong bộ phim The Kid - Đứa bé của vua hề ‘‘sác lô’’ Charlie Chaplin. Song song với cuộc triển lãm, còn có các xưởng vẽ, xưởng chụp ảnh, một không gian dành cho chuyện cổ tích, các suất diễn ‘‘kịch bóng’’ hay các vở múa rối ……

Chương trình chiếu phim với chủ đề thiếu nhi cũng dày đặc không kém. Trên dưới 50 tác phẩm đủ loại gồm cả phim hoạt hình, phim tài liệu, phim truyện : ngoài phiên bản hoàn chỉnh của The Kid quay vào năm 1921, một tác phẩm kinh điển đã gần 100 tuổi mà xem lại bao lần vẫn thấy hay, còn có phim hoạt họa Persepolis của đạo diễn gốc Iran Marjane Satrapi, nét vẽ tài tình của Michel Ocelot trong "Cậu bé Kirikou và Mụ phù thủy".

Khán giả tí hon cũng được dịp làm quen hay khám phá lại thế giới nhiệm mầu của ông vua phim hoạt hình Nhật Bản Hayao Miyazaki qua tác phẩm My Neighbor Totoro (Mon voisin Totoro). Cảnh phim chân thật, nét vẽ đầy chi tiết sinh động, khiến cho người xem phim, ở bất cứ lứa tuổi nào đều có cảm giác như thật.

Bộ phim này được đánh giá cao nhờ có nội dung trẻ trung, trong sáng. Cốt truyện giàu tính nhân văn, nói về tình người một cách hồn nhiên mà biểu cảm, giản dị mà sâu sắc, không cần bắt mắt phô trương, không cần kỹ xảo điện toán hay công nghệ phim ba chiều 3D mà vẫn thấm vào lòng người.

Vào lúc mà bộ phim The Beauty and the Beast ‘‘Giai nhân và quái thú’’ (phiên bản live action với diễn viên thật) đang thống lĩnh các rạp xinê trên thế giới, cuộc triển lãm tại Viện lưu trữ phim ảnh Pháp Cinémathèque Française giới thiệu với người xem và tầng lớp ‘‘khán giả nhí’’ là phim thiếu nhi không phải chỉ có Disney và Harry Potter ……