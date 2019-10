Thái Lan : Biển Đông, trọng tâm thượng đỉnh ASEAN lần thứ 35

Về phía Cam Bốt, chính quyền Phnom Penh sẽ tiếp tục quan điểm trung lập về vấn đề Biển Đông. Philippines thúc ép các nước bàn thảo sớm hoàn tất bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông (COC), tránh để cho tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc dẫn tới chiến tranh.

Phát ngôn viên chính phủ Cam Bốt, Phay Siphan, hôm 30/10 cho biết Phnom Penh muốn thấy bộ Quy Tắc Ứng Xử sớm được hoàn tất, nhưng Cam Bốt sẽ không ngả về bên nào. Ông Phay Siphan phát biểu : Cam Bốt « đang thúc giục tăng cường các nguyên tắc của bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông, muốn Biển Đông là nơi hợp tác chứ không phải là nơi xảy ra chiến tranh ». Phát ngôn viên chính phủ Cam Bốt kêu gọi các bên tăng cường đối thoại để giải quyết tranh chấp.

Trước đó, thứ trưởng Ngoại giao Philippines, Junever Mahilum-West, đã cho rằng vấn đề biển Đông sẽ được đề cập trong các cuộc thảo luận tại thượng đỉnh ASEAN và nhấn mạnh đây là điều « không thể tránh khỏi », bởi vì các nhà lãnh đạo phải nắm được những gì xảy ra trong khu vực.

Khmer Times trích dẫn quan chức Philippines «khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải tại Biển Đông và nhận ra lợi ích của Biển Đông. Manila nhiệt liệt hoan nghênh việc quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc liên tục được cải thiện ».

Philippines là nước đảm nhiệm vai trò điều phối viên quan hệ đối thoại giữa ASEAN và Trung Quốc cho đến năm 2021.

Năm 2012, hội nghị ngoại trưởng ASEAN tại Phnom Penh đã không ra được tuyên bố chung để lên án Trung Quốc về việc gia tăng sự hiện diện quân sự trên Biển Đông do Cam Bốt từ chối ký vào văn bản đó.