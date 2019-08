Hồng Kông : Cảnh sát khẳng định tự bảo đảm được an ninh, không cần Bắc Kinh

Biểu tình phản kháng tại Hồng Kông không có chiều hướng suy giảm, chính quyền Trung Quốc trong những ngày gần đây liên tục đe dọa can thiệp bằng vũ lực để lập lại trật tự. Hôm nay, 16/08/2019, cảnh sát Hồng Kông bất ngờ tuyên bố đủ khả năng bảo đảm an ninh của đặc khu hành chính, không cần nhờ đến chính quyền trung ương, và khẳng định hoàn toàn không hay biết về một can thiệp vũ trang từ Hoa lục.