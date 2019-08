Đụng độ gia tăng tại vùng giới tuyến Cachemire

Căng thẳng trong quan hệ Ấn Độ và Pakistan tăng vọt sau quyết định bất ngờ của New Delhi khai tử quy chế tự trị vùng Cachemire thuộc Ấn và thiết quân luật tại khu vực này. Hôm qua, 15/08/2019, quân đội Pakistan khẳng định có 5 quân nhân thiệt mạng tại vùng giới tuyến Cachemire trong các vụ đụng độ với quân Ấn Độ. Thông báo được đưa ra ngay sau khi thủ tướng Pakistan tuyên bố đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời giới chức chính quyền Pakistan cho hay 5 binh sĩ nói trên thiệt mạng trong hai cuộc tấn công của quân đội Ấn Độ. Đụng độ thường xuyên xảy ra tại « đường kiểm soát », tên gọi chính thức của đường giới tuyến phân chia hai vùng Cachemire, một thuộc Ấn Độ, một thuộc Pakistan. Tuy nhiên đây là các trường hợp thiệt mạng đầu tiên xảy ra sau khi Quân đội Pakistan thông báo sẵn sàng chiến đấu chống lại các can thiệp của Ấn Độ tại Cachemire. Quân đội Pakistan cũng cho biết thêm là đã trả đũa, tiêu diệt 5 binh sĩ Ấn Độ.

Tuy nhiên, thông báo nói trên ngay lập tức bị Quân đội Ấn Độ bác bỏ hôm qua. Một giới chức quân sự Ấn Độ khác thì cho biết một số đơn vị Pakistan đã bắn phá vùng biên giới, với pháo cối và vũ khí hạng nhẹ.

Liên Hiệp Quốc họp khẩn về tình hình Cachemire

Đụng độ nói trên xảy ra vào lúc các nhà ngoại giao cho AFP biết Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ họp khẩn vào hôm nay để thảo luận về quyết định của Ấn Độ tước bỏ quy chế tự trị của Cachemire, theo yêu cầu của phía Pakistan hôm đầu tuần. Trong thư của ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood gửi đến Hội Đồng Bảo An có đoạn : « Pakistan không gây ra xung đột, nhưng Ấn Độ không nên coi đây là một dấu hiệu yếu đuối của chúng tôi… Nếu Ấn Độ một lần nữa chọn dùng sức mạnh, Pakistan sẽ buộc phải toàn lực đáp trả với tư cách phòng vệ chính đáng ».

Chính quyền Pakistan tuyên bố ngày hôm qua là « một ngày đen tối », để toàn dân hướng về Cachemire. Hôm qua, thủ tướng Pakistan đã so sánh chính quyền Modi với chế độ Đức quốc xã, đồng thời so sánh thái độ thụ động của cộng đồng quốc tế hiện nay trước khủng hoảng Cachemire với cuộc thảm sát Srebrenica tại Nam Tư hồi 1995, khi thái độ thờ ơ của quốc tế khiến các thế lực dân tộc chủ nghĩa tại Nam Tư rảnh tay sát hại người theo đạo Hồi.

Biểu tình lên án Ấn Độ tại Pháp và Anh

Hôm qua, hàng nghìn người đã biểu tình trước sứ quán Ấn Độ tại Anh chống lại việc New Delhi xóa bỏ quy chế tự trị của vùng Cachemire thuộc Ấn. Tại Pháp, hàng trăm người Pakistan biểu tình tại quảng trường Trocadero để phản đối quyết định của Ấn Độ. Trong hai cuộc biểu tình nói trên, nhiều người trương khẩu hiệu đòi tự do và độc lập cho toàn xứ Cachemire, lên án chính quyền New Delhi là « khủng bố ». Tình trạng thông tin liên lạc tại Cachemire bị phong tỏa là một trong những nguyên nhân chính gây lo ngại và phẫn nộ.

Trước các áp lực trong nước, hôm nay, chính quyền Ấn Độ tuyên bố sẽ thiết lập trở lại thông tin liên lạc tại vùng lãnh thổ Cachemire trong những ngày tới.

Để đối phó với tình hình có nguy cơ vượt tầm kiểm soát tại Cachemire, chính quyền Ấn Độ đã điều động thêm hàng chục nghìn binh sĩ đến khu vực này (bên cạnh 500.000 lính đồn trú tại chỗ), biến Srinagar, thủ phủ Cachemire, thành một pháo đài.