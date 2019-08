Ấn Độ nới lỏng các biện pháp hạn chế tại vùng Cachemire

Chính phủ Ấn Độ hôm qua, 13/08/19, thông báo dần dần nới lỏng các hạn chế tại vùng Cachemire thuộc Ấn, một tuần sau khi New Delhi tước quyền tự trị của vùng này. Tuy vậy, người dân vùng Cachemire vẫn đang bị cô lập với phần còn lại của Ấn Độ, và chính quyền New Delhi lo ngại làn sóng bạo lực sẽ bùng lên do quyết định này.