Nếu Hồng Kông yêu cầu, Bắc Kinh sẵn sàng điều quân trấn áp biểu tình

Phát biểu về phong trào biểu tình tại Hồng Kông và việc trụ sở Văn Phòng Liên Lạc của Bắc Kinh bị ném trứng và bôi mực hôm Chủ nhật 21/07, ông Ngô Khiêm nói : “ Hành vi của một số người biểu tình cực đoan đang thách thức chính quyền trung ương và mô hình “một đất nước, hai chế độ”. Quả thật điều này không thể chấp nhận được”.

Theo hãng tin South China Morning Post, khi được hỏi cách bộ Quốc phòng có thể tham gia duy trì trật tự tại Hồng Kông, ông Ngô Khiêm cho biết : “ Điều 14 của Luật Đơn vị đồn trú có quy định rõ ràng”, nhưng không nói gì thêm.

Điều 14 của Luật Đơn vị đồn trú, có hiệu lực từ ngày Anh Quốc giao trả Hồng Kông cho Trung Quốc, quy định là chính quyền Hồng Kông có thể xin trợ giúp từ chính quyền trung ương và Quân Giải Phóng Nhân DânTrung Quốc (PLA) để duy trì trật tự công cộng và cứu trợ thiên tai. Nếu yêu cầu của chính quyền Hồng Kông được chấp thuận, quân Trung Quốc đồn trú tại Hồng Kông sẽ được huy động và sẽ lập tức rút đi một khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo nhận định của giới quan sát, phát biểu này của ông Ngô Khiêm đáng chú ý, vì nó đi ngược lại quan điểm lâu nay của quân đội Trung Quốc là không can thiệp vào Hồng Kông. Chính quyền Bắc Kinh lo ngại khả năng các thế lực ngoại quốc can thiệp vào tình hình tại Hồng Kông, và với sự hiện diện của đơn vị đồn trú tại đây, Trung Quốc có thể can thiệp một cách hợp pháp.