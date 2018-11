Liên Triều : Bình Nhưỡng phá hủy thêm 10 đồn biên giới

Theo Yonhap, vụ phá hủy 10 đồn biên giới diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 20/11/2018. Seoul xác nhận đã được Bình Nhưỡng thông báo trước kế hoạch. Theo thỏa thuận, mỗi bên dẹp bỏ 10 đồn biên phòng và chỉ giữ lại một trạm canh có giá trị lịch sử. Hai bên còn dự trù hoàn tất việc rút bỏ đồn canh trong khu vực được gọi là JSA, hay vùng an ninh chung, trong đó có làng Bàn Môn Điếm, trước cuối tháng này.

Seoul cho biết sẽ giữ lại đồn biên giới ở phía đông được xây dựng ngay sau khi ký hiệp định đình chiến. Bắc Triều Tiên sẽ duy trì đồn biên giới từng đón lãnh đạo Kim Jong Un năm 2013.

Theo giới chuyên gia quốc tế, Bắc Triều Tiên vẫn còn khoảng 150 đồn canh dọc theo vĩ tuyến 38. Hàn Quốc chỉ có 60 nhưng được phòng thủ rất chặt chẽ.

Pompeo: Hoà giải phải song hành với phi hạt nhân hóa

Theo AFP, vào lúc tiến trình hoà giải nam bắc Hàn có vẻ tiến triển nhanh hơn là đàm phán Mỹ-Triều về vũ khí hạt nhân, Seoul phối hợp chặt chẽ hơn với đồng minh Hoa Kỳ qua « nhóm làm việc chung ». Hôm qua, đặc sứ Hàn Quốc vì hoà bình và an ninh Lee Do Hoon đã gặp đặc sứ Mỹ về hồ sơ Bắc Triều Tiên Stephen Biegun tại Washington. Nhân cơ hội này, ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định lập trường của Mỹ với đồng minh Hàn Quốc là « tiến trình đem lại hoà bình tại bán đảo cũng phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên không thể chậm hơn so với việc cải thiện quan hệ liên Triều. Cả hai tiến trình này phải song hành để hổ trợ lẫn nhau ».