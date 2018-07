Lào vỡ đập thủy điện : vớt được hàng chục thi thể, giới môi trường lo thảm họa tái diễn

Sau vụ vỡ đập thủy điện tại miền nam Lào hôm thứ Hai, 23/07/2018, các nhân viên cứu hộ đã vớt được hơn hai chục thi thể, trong khi vẫn còn hàng trăm người mất tích. Giới bảo vệ môi trường cảnh báo khâu thiết kế đập thủy điện và báo động thảm họa tại Lào không bảo đảm an toàn, trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, do biến đổi khí hậu.

Đập Xepian-Xe Nam Noy, do một công ty hợp doanh ba quốc gia Lào, Hàn Quốc và Thái Lan thi công, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm tới 2019, với 90% điện sau đó sẽ được bán cho Thái Lan. Trả lời AFP, đại diện ngoại giao Thái Lan có mặt tại chỗ cho biết đã tìm được hơn hai chục thi thể, hơn 6.000 người không nơi cư trú. Về phần mình, Lào không thông báo về con số người chết, chính quyền Vientiane chỉ cho biết có « 131 người mất tích ».

Nhiều đoạn phim được truyền thông địa phương đưa lên mạng cho thấy dân chúng bị kẹt trên các mái nhà chờ cứu nạn, nhiều người chỉ kịp chạy khỏi nhà với vài vật dụng vội mang theo. Tổng cộng 7 ngôi làng chìm trong nước.

Đập vỡ do mưa lớn

Về nguyên nhân trực tiếp của vỡ đập, theo một người phụ trách Hàn Quốc, đợt mưa dữ dội cuối tuần trước đã làm đập bị nứt. Ngay từ thứ Sáu, 20/07, người ta đã quan sát được một vết nứt rộng 11 cm ở phần giữa đập. Một nhà thầu Hàn Quốc khác cho biết « phần trên của đập » đã bị nước cuốn đi gần 24 giờ trước khi toàn bộ con đập đổ sụp vào lúc 20 giờ ngày thứ Hai, 23/07, xả ra một khối lượng nước khổng lồ. Theo một trong các nhà thầu Hàn Quốc, chính quyền địa phương đã được thông báo ngay từ hôm Chủ nhật, và việc sơ tán dân cư vùng ven đập đã bắt đầu được tiến hành trước khi đập vỡ. Nỗ lực cứu vãn đập đã không thành công, một phần do mưa rất lớn.

Báo Anh The Guardian dẫn lời người phát ngôn của tổ chức môi trường International Rivers, theo đó « các hiện tượng thời tiết cực đoan và không thể dự báo đang xảy ra ngày càng thường xuyên hơn tại Lào và trong khu vực, do biến đổi khí hậu ». Ông Maureen Harris, chuyên gia về đập thủy điện, làm việc cho International Rivers, thì khẳng định là có rất nhiều câu hỏi đặt ra về độ an toàn của các đập thủy điện ở Lào, và hệ thống báo động trong quá trình xây dựng và vận hành đập là không tương thích với tình hình mới này.

Đập thủy điện vừa bị vỡ là nằm trong hệ thống 11 đập dòng chính, và khoảng 120 đập trên các dòng nhánh của sông Mêkông tại Lào, dự kiến sẽ hoàn tất trong hai thập niên tới. Trong đó, hơn 50 đâp đang thi công. Trung Quốc đã xây cất 8 con đập trên thượng nguồn Mêkông và tiếp tục đầu tư xây dựng nhiều đập trên phần Mêkông qua Lào.

Giới bảo vệ môi trường liên tục tố cáo những thảm họa khôn lường của các đập thủy điện, làm sụt giảm lượng nước, phù sa, tổn hại với các hệ sinh thái, khiến đời sống của hàng chục triệu cư dân ở hạ lưu thêm khó khăn. Vấn đề ảnh hưởng nguy hại của thủy điện trên dòng Mêkông đang ngày càng được thảo luận rộng rãi hơn.

Vụ vỡ đập mới này cho thấy đập thủy điện còn trực tiếp đe dọa mạng sống của người dân trong vùng.