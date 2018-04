Cảnh sát Miến Điện tiết lộ hai nhà báo của Reuters bị "gài bẫy"

Hai người này đã bị bắt hôm 12/12/2017 và có thể bị lãnh án 14 năm tù. Thông tín viên đài RFI từ Rangoon, Eliza Hunt cho biết thêm thông tin :

" Theo lời khai của viên sĩ quan cảnh sát này trước tòa, ông đã nhận được lệnh rõ ràng từ cấp trên là phải mời hai nhà báo của Reuters đi ăn tối, trao cho họ một số tài liệu mật rồi bắt giữ họ ngay lập tức. Vẫn theo nhân chứng này, bản thân ông đã bị đe dọa là sẽ phải vào tù nếu không bẫy được hai phóng viên nói trên.

Theo lời luật sư Than Zaw Aung, người bảo vệ cho nhà báo của Reuters, đây là một lời khai hết sức 'can đảm và quan trọng'. Viên cảnh sát này đã tiết lộ sự thật về vụ việc và đây là chặng đầu tiên, mở đường cho việc trả tự do cho hai nhà báo Reuters. Vẫn theo vị luật sư này, phiên xử hôm qua là giai đoạn quan trọng nhất.

Từ đầu, cảnh sát Miến Điện luôn khẳng định là hai nhà báo nói trên đã bị bắt một cách rất tình cờ ở ngoài đường. Tháng 12 năm ngoái, họ bị bắt vì tội 'xâm phạm bí mật quốc gia' cả hai có thể bị lãnh án tới 14 năm tù trong lúc đang điều tra về vụ thảm sát 10 người Rohingya do quân đội và dân làng theo đạo Phật tiến hành. Cuộc thảm sát đó xảy ra vào thời điểm quân đội Miến Điện đang mở chiến dịch đàn áp thiểu số theo đạo Hồi. Liên Hiệp Quốc coi đây là một vụ 'thanh lọc chủng tộc’"