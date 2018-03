Đặc sứ Hàn Quốc sang Mỹ thông báo về đề nghị đàm phán của Bắc Triều Tiên

Hãng tin Hàn Quốc Yonhap, được AFP trích dẫn, cho biết, hôm nay, 08/03/2018, cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc, Chung Eui Yong, lên đường sang Washington gặp các quan chức cao cấp Mỹ, trong đó có cố vấn an ninh Mỹ H.R.McMaster và ngoại trưởng Rex Tillerson, để thông báo về đề nghị đàm phán của Bắc Triều Tiên.

Sau chuyến công du Bình Nhưỡng, hôm thứ Ba, 06/03, ông Chung cho biết là có một thông điệp của Bình Nhưỡng để chuyển cho Hoa Kỳ. Sau cuộc gặp với lãnh đạo Bắc Triều Tiên, cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc khẳng định là Kim Jong Un sẵn sàng đề cập đến hồ sơ hạt nhân, nếu không còn có « các mối đe dọa về an ninh đối với Bắc Triều Tiên » và an ninh của chế độ Bình Nhưỡng được bảo đảm.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc, đồng minh trụ cột của chế độ Bình Nhưỡng, đã kêu gọi Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên nhanh chóng đối thoại với nhau.

Phát biểu trong cuộc họp báo, ngày hôm nay, bên lề khóa học Quốc Hội, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng việc tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề trên bán đảo Triều Tiên là một bước đi quan trọng đúng hướng. Và Trung Quốc « kêu gọi tất cả các bên, đặc biệt là Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên hãy tiếp xúc và sớm tiến hành đối thoại ».

Về phần mình, thủ tướng Nhật Bản tỏ thái độ thận trọng. Tuyên bố trước Quốc Hội Nhật Bản, ngày hôm nay, ông Shinzo Abe nghi ngờ là Bắc Triều Tiên muốn tranh thủ thời gian và đòi Bình Nhưỡng phải có những « biện pháp cụ thể ». Lãnh đạo chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh : « Đàm phán để đàm phán là vô nghĩa và chúng ta sẽ không bao giờ buông lơi các trừng phạt chỉ vì Bắc Triều Tiên tỏ ra cởi mở trong việc đàm phán ».

Còn trong lĩnh vực xã hội, hôm qua, phát biểu tại Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, tại Geneve, ông Tomas Ojea Quintana, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc phụ trách hồ sơ nhân quyền Bắc Triều Tiên, tuyên bố có khả năng mở đối thoại về nhân quyền với Bắc Triều Tiên. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bắc Triều Tiên tiếp xúc với Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc để giúp đỡ giải quyết « các vụ được cho là bắt cóc » và « tham gia vào đối thoại khu vực của xã hội dân sự về hòa bình và ổn định ». Theo AFP, Bình Nhưỡng hiện vẫn đòi giải quyết vụ 12 phụ nữ Bắc Triều Tiên được cho là bị bắt cóc tại Trung Quốc hồi tháng Tư 2016 và được đưa sang Hàn Quốc.