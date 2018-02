Hàn Quốc: Tư pháp đề nghị kết án cựu tổng thống Park Geun Hye 30 năm tù

Theo AFP, giải thích về mức án nặng như vây, Viện Công Tố Hàn Quốc viết rõ là «trong tư cách là tổng thống thứ 18 của đất nước, bị cáo phải được xem là người chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án này».

Cựu tổng thống Hàn Quốc không tham dự phiên tòa hôm nay. Bà đã từ chối tham gia các phiên xét xử sau khi tòa án hồi tháng 10/2017, đã triển hạn thời gian giam giữ bà thêm 6 tháng.

Tòa án sẽ đưa ra phán quyết chung cuộc vào khoảng cuối tháng Ba tới đây. Nếu bị kết tội, bà Park Geun Hye sẽ là tổng thống thứ 3 của Hàn Quốc bị kết tội hình sự.

Bà Park Geun Hye đã bị truất phế và tạm giam từ cuối tháng 03/2017. Tổng cộng, bà bị cáo buộc với 18 tội danh, từ nhận hối lộ, lạm quyền, cho đến rò rỉ bí mật chính phủ.

Cùng với người bạn thân là Choi Soon Sil, cựu tổng thống Hàn Quốc bị cáo buộc đã nhận hối lộ hay được hứa hối lộ 59,2 tỷ Won (hơn 55 triệu đô la) từ 3 đại tập đoàn Samsung, Lotte và SK.

Bà còn bị buộc tội cấu kết với bạn thân Choi Soon Sil gây sức ép buộc các tập đoàn lớn tài trợ hơn 77,4 tỷ Won cho hai tổ chức phi lợi nhuận mờ ám do bà Choi Soon Sil lập ra.

Ngoài ra, cựu tổng thống còn bị buộc tội là đã cho phép bạn thân Choi Soon Sil can thiệp vào các công việc của chính phủ cho dù người bạn này không giữ bất kỳ chức vụ nào trong chính quyền.

Mới đây, tòa án quận Trung Tâm Seoul đã kết án bà Choi Soon Sil 20 năm tù, 18 tỷ won tiền phạt, và tịch thu hơn 7 tỷ won tài sản.