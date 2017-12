Một nghệ sĩ Trung Quốc phải bỏ trốn sau khi tố cáo chính quyền

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Heike Schmidt gửi về bài tường trình :

« Các khu nhà ở, quán hàng và nhà xưởng bị đập phá hết, và các hình ảnh hoang tàn đổ nát này đi kèm với lời bình luận của nghệ sĩ Hoa Dũng : Hãy nhìn ở phía sau tôi, quang cảnh các vụ đập phá. Trông giống như sau một trận giông bão hay động đất. Nhưng không, tất cả đã bị tàn phá bởi con người.

Sau khi đăng những bình luận này, Hoa Dũng đã kịp thời thoát khỏi vụ bắt giữ. Nghệ sĩ đã trốn khỏi thủ đô. Từ một nơi nào đó, ông đã đăng tin nhắn :

Hiện tại, tôi phải sống lưu vong ngay trong đất nước của mình. Tôi lánh ẩn nhưng tôi không ra khỏi Trung Quốc. Tôi hy vọng là những người sống tại các quốc gia tự do sẽ chú ý đến những nước không có tự do. Tôi mong rằng những người sống tại các khu nhà đó có can đảm đấu tranh bảo vệ các quyền và nhân phẩm.

Twitt này gần như là một lời kêu gọi biểu tình. Hàng trăm ngàn người từ nông thôn lên thành thị làm việc hiện là nạn nhân của các vụ trục xuất cưỡng chế. Thế nhưng, cho đến nay, rất ít người dám phản đối. »

Trung Quốc: "Người dân được hưởng đầy đủ các quyền"

Bất chấp hình ảnh loan tải, Bắc Kinh hôm nay trong một báo cáo hằng năm tuyên bố « Chưa bao giờ người dân Trung Quốc được hưởng đầy đủ các quyền về kinh tế, xã hội, văn hóa cũng như dân sự và chính trị như hiện nay ».

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu hôm 09/12/2017, nhân Ngày Nhân Quyền, đã bày tỏ « quan ngại sâu sắc » về tình trạng nhân quyền xuống cấp ở Trung Quốc, như kiểm soát nghiêm ngặt Internet hay giam giữ các luật sư bảo vệ nhân quyền.