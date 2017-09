Cam Bốt bắt giữ lãnh đạo đảng đối lập

Kem Sokha, 64 tuổi, là một trong hai lãnh đạo đảng đối lập Cứu Nguy Dân Tộc Cam Bốt. Ông hiện là đại biểu Quốc Hội. Trong một thông cáo được phổ biến vào đêm mồng 02 rạng sáng mồng 03/09/2017, chính quyền Phnom Penh cho biết, ông Kem Sokha hiện đang bị tạm giam vì lý do "bí mật thông đồng với người nước ngoài gây phương hại cho Cam Bốt".

Hãng tin Pháp AFP lưu ý, không đi sâu vào chi tiết, thông cáo của chính quyền Phnom Penh chỉ ghi nhận : "vụ thông đồng đó là một hành vi phản quốc". Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Cam Bốt bác bỏ những cáo buộc này và khẳng định vụ bắt giữ nói trên là một hành vi bất hợp pháp.

Trên mạng xã hội Twitter, con gái ông Kem Sokha tiết lộ, đêm qua có từ 100 đến 200 công an đến khám xét và phá hoại nhà riêng của lãnh đạo đảng đối lập trước khi bắt ông đi.

AFP nhắc lại Kem Sokha bị bắt chỉ vài giờ sau khi trang báo mạng của chính phủ đăng một bài viết tố cáo ông được Mỹ hỗ trợ trong âm mưu lập đổ thủ tướng Hun Sen. Tuần trước Washington bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về tình trạng dân chủ trên xứ Chùa Tháp sau khi Phnom Penh cấm một tổ chức phi chính phủ của Mỹ hoạt động và đe dọa đóng cửa nhiều tờ báo độc lập.

Lãnh đạo đối lập Cam Bốt, ông Kem Sokha bị bắt trong bối cảnh, chính quyền Hun Sen gia tăng chiến dịch đàn áp nhắm vào các nhà đối lập, các tổ chức phi chính phủ và báo chí trong bối cảnh Cam Bốt bầu lại Quốc Hội vào tháng 7/2018.

Cùng ngày 03/09/2017, tờ báo đối lập bằng Anh ngữ The Cambodia Daily thông báo phải đóng cửa sau 24 năm, 1 tháng và 15 ngày hoạt động. Lý do, tòa soạn tại Phnom Penh "bất ngờ" bị chính quyền đòi nộp một khoản thuế khổng lồ, 6,3 triệu đô la. The Cambodia Daily bị đòi đóng thuế, một tuần sau khi đăng một bài xã luận mang tựa đề "Bước ngoặt mới trong chính sách đàn áp đối lập của Cam Bốt".