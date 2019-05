Chuyện đặt tên con theo phim Game Of Thrones

Game Of Thrones, bộ phim truyền hình 73 tập, từng lập nhiều kỷ lục thế giới, đã kết thúc tối Chủ Nhật 19/05/2019. Được trình chiếu tại 173 quốc gia, Game Of Thrones có một cộng đồng fan trên toàn cầu đông đảo chưa từng thấy. Trong số này, có khá nhiều người hâm mộ đặt tên con theo các nhân vật phim Game Of Thrones.

Được xem như một trong những bộ phim nhiều tập tốn kém nhất trong lịch sử truyền hình, Game Of Thrones (Trò chơi Vương quyền) cũng lập kỷ lục doanh thu với hơn một tỷ đô la hàng năm, theo ước tính của báo New York Times. Cho dù hồi kết của bộ phim (sau 8 mùa trình chiếu) đã không thành công mỹ mãn như mong đợi, hai tập 72 và 73 đã gây ra khá nhiều bất bình trong cộng đồng fan cũng như các tranh luận xung quanh những chi tiết bị cho là “sơ sót” làm hỏng kịch bản, nhưng cũng phải công nhận rằng ít có phim truyền hình nào lại có ‘‘ma lực’’ hấp dẫn bằng Game Of Thrones (Trò chơi Vương quyền).

Đoàn diễn viên Game of Thrones lập kỷ lục khi nhận tổng cộng 38 giải Emmy 18/09/2018

Cũng như đa số các bộ phim ăn khách kể cả truyền hình (Friends, Sex and the City, Grey’s Anatomy …..) hay là phim truyện trên màn ảnh lớn (tên Katniss trong Hunger Games, Hermione trong phim Harry Potter hay là Arwen trong Chúa tể các chiếc nhẫn, phim Game Of Thrones đã cho ra đời một ‘‘thế hệ’’ em bé mang những cái tên khác lạ như Arya, Sansa, Daenerys, Tyrion …… Chỉ có điều là tất cả những tên gọi này hầu như chẳng được ai biết đến mười năm về trước, vì trên thực tế chẳng có gia đình nào nghỉ tới chuyện đặt tên con như vậy trước khi ‘‘Trò chơi Vương quyền’’ trở thành một hiện tượng cực kỳ phổ biến trên toàn cầu.

Thành công vượt bực của loạt phim truyền hình đã khiến cho Game Of Thrones đi vào văn hóa đại chúng, cũng như vào đời sống thường nhật của cả một thế hệ. Xa hơn nữa, theo số liệu thống kê chính thức của Cơ quan An sinh Xã hội tại Hoa Kỳ, trong một thập niên qua, đã có khá nhiều trẻ sơ sinh được đặt tên theo các nhân vật trong Game of Thrones. Cơ quan An sinh Xã hội Hoa Kỳ đã thực hiện thống kê trên 3,8 triệu trẻ sơ sinh trong năm 2018. Tính tổng cộng, đã có 29.000 tên gọi khác nhau được đặt cho trẻ sơ sinh tại Mỹ trong giai đoạn này.

Theo ghi nhận của báo Hufftington Post, nếu như trên danh sách 10 tên gọi phổ biến nhất nước Mỹ, không có thay đổi gì nhiều so với những năm trước, ngược lại trong số những cái tên mới, lại xuất hiện khá nhiều tên của các nhân vật trong phim truyền hình Game of Thrones. Nổi bật hơn cả là tên gọi Arya, xuất hiện lần đầu tiên trên danh sách các tên phổ biến vào năm 2010. Một cách cụ thể, trong năm 2018 đã có 2.545 bé gái đã được đặt tên này.

Game of Thrones được phóng tác từ bộ truyện ''A Song of Fire and Ice'', cho tới nay tác giả George R.R Martin vẫn chưa viết xong hồi kết

Kế theo sau là những cái tên như Yara và nhất là Khaleesi, có nghĩa là ‘‘nữ hoàng’’ trong tiếng dothraki, một ngôn ngữ ‘‘hư cấu’’ được tác giả George R.R Martin sáng chế ra trong bộ truyện ‘‘A Song of Fire and Ice’’. Các tập phim Game of Thrones được phóng tác từ bộ truyện này mà cho tới nay vẫn chưa có hồi kết. Điều đó giải thích phần nào vì sao hai mùa cuối (thứ 7 và thứ 8) ngắn hơn so với 6 mùa trước, do hai nhà viết kịch bản không thể tiếp tục dựa vào bộ truyện để chuyển thể, phóng tác.

Về phía các bé trai, tên nhân vật phổ biến đầu tiên ở Mỹ là Renly (trong phim là con trai ngoài hôn thú của vua Robert Baratheon). Nhưng bên cạnh đó, cũng như tại hai nước Anh và Ailen, những tên nhân vật như Theo, Tyrion hay là Bran (cách gọi thân mật của Brandon Stark), cũng trở nên phổ biến từ năm 2015 trở đi.

Riêng tại Pháp, các tên nhân vật như Arya, Sansa, Khaleesi, Samwell đã được đưa vào danh sách chính thức từ năm 2014. Tuy nhiên có khá nhiều tên không được chấp nhận ở Pháp, vì cách đọc quá phức tạp hay cách viết không gần giống với tiếng Pháp. Một số tên được chấp nhận khi được Pháp hóa như trường hợp của nhân vật Margaery, trở thành Marjorie.

Triển lãm về thế giới Game of Thrones tại Carrousel du Louvre, Paris 2018

Tuy nhiên, không phải tên gọi nào cũng nhận được cảm tình ưu ái của công chúng, tên của các nhân vật phản diện hay thuộc ‘‘phe tà’’ ít được nhắc đến (chẳng hạn như “Cersei” Lannister hay là “Ramsay” Bolton). Trong việc đặt tên con, đôi khi lại xảy ra chuyện “tính già hóa non’’. Sự lựa chọn của các bậc phụ huynh ban đầu là do thiện ý, nhưng lại dẫn đến những kết qủa bất ngờ, không lường trước được, nhất là khi nhân vật thiện lại đột ngột biến thành ác, ngã hẳn theo phe ‘‘phản diện’’.

Về điểm này, tờ báo The Washington Post đặt ra câu hỏi: "Bạn sẽ phản ứng như thế nào khi chợt nhận ra rằng bạn đã đặt cho con mình tên của một kẻ “tàn sát” khát máu ?" Câu hỏi này hoàn toàn chính chính đáng sau tập thứ 72 (hay tập thứ 5 của mùa thứ 8), vì trong tập phim này nhân vật chính Daenerys còn thường được gọi là Khaleesi (theo chức vị ‘‘nữ hoàng’’ của nhân vật chính) do cuồng nộ nên bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn, độc ác, Khaleesi đã khiến rồng lửa thiêu hủy kinh thành King‘s Landing (tiếng Pháp là Port-Réal) thành tro bụi.

Game of Thrones lập kỷ lục doanh thu với hơn một tỷ đô la hàng năm theo báo New York Times

Kể từ khi bắt đầu các tập phim vào năm 2010, đã có khoảng 3.500 bé gái đã được đặt tên theo nhân vật này. Nếu Khaleesi trước nay đồng nghĩa với lòng dũng cảm quyết tâm, thì giờ đây ‘‘Khaleesi’’ bỗng trở thành một nữ hoàng tự kiêu và không bao dung. Đối với khá nhiều người hâm mộ, những đột biến trong kịch bản của tập thứ 72 khiến cho nhiều khán giả bị hụt hẫng.

Theo Washington Post, các bậc cha mẹ kể từ nay nên suy tính lại cho thật kỹ trước khi đặt tên con mình theo tên của một nhân vật phim. Nhiều gia đình đặt tên ‘‘Khaleesi’’ một phần cũng vì họ muốn con mình được một định mệnh “đế vương” : ngai vàng rạng rỡ, kiệu bạc hiển vinh. Tưởng nữ hoàng Khaleesi là một đấng minh quân, ngờ đâu lại thành bạo chúa.