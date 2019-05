Venise thu thêm phí du lịch để hạn chế lượng du khách

Hội đồng thành phố nhắm trực tiếp vào thành phần du khách từ các du thuyền khổng lồ thường chỉ ở lại Venise không quá 24 tiếng đồng hồ. Theo nhật báo La Voce di Venezia, kể từ đầu năm 2020, phí du lịch sẽ tăng lên đến 6€ và có thể dao động tới 10€ mỗi đầu người trong những mùa cao điểm như mùa hè hay là những kỳ nghỉ lễ. Vào năm 2022, du khách muốn tham quan Venise trong ngày nhưng không có đặt phòng khách sạn để ngủ lại ít nhất một đêm, phải đăng ký trước với tòa thị chính. Sau khi được cấp giấy phép trên mạng và thanh toán phí du lịch, du khách mới có thể vào thăm thành phố.

Venise tính chuyện thu thêm phí du lịch kể từ cuối năm 2018, cộng thêm với hai loại thuế áp dụng cho khách sạn và nhà nghỉ là thuế TVA 10% và thuế địa phương là 4,5€ một đêm mỗi người. Việc áp dụng ‘‘thuế mới’’ (cho mỗi người và mỗi ngày) có hiệu lực kể từ 01/05/2019 làm gia tăng đáng kể chi phí đối với thành phần các du khách đi tham quan cùng với gia đình.

Theo thông báo chính thức của Hội đồng thành phố Venise, hàng năm có khoảng 30 triệu người ghé thăm Venise, nhưng trong số này chỉ có 1/3 du khách đặt phòng ít nhất một đêm ở khách sạn hay nhà trọ xung quanh khu vực trung tâm gồm nhiều công trình lịch sử của thành phố. Ngược lại, luồng du khách ồ ạt đổ vào Venise cũng làm tăng thêm lượng rác thải.

Thị trưởng Venice Luigi Brugnaro cho biết phần lớn các khoản tiền thu sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc "làm sạch" thành phố. Các khoản tiền thu được cũng sẽ giúp chi trả các phí tổn về mặt an ninh, trong đó có việc duy trì một lực lượng giữ gìn trật tự vào mỗi ngày Chủ Nhật cũng như tăng cường an ninh trong các ngày lễ như Đêm giao thừa 31/12 và mùa Lễ hội hoá trang Carnival vào trung tuần tháng Hai.

Tờ báo địa phương La Nuova di Venezia e Mestre, các chi phí bảo đảm trật tự an ninh cũng như giữ gìn vệ sinh trong thành phố, cho tới nay vẫn do người dân chi trả qua các thuế địa phương. Nhiều người dân sinh trưởng ở Venizia đã bị buộc phải rời nguyên quán vào đất liền cư trú, do giá sinh hoạt ngày càng tăng cao trước lượng du khách đồng đảo. Trong khi đó, làn sóng khách tham quan cũng như các du thuyền khổng lồ đã gây tác động chẳng những tới các công trình kiến trúc mà các làm xáo trộn nhịp sống của người dân địa phương. Hầu hết các cửa hiệu ở trung tâm Venise chủ yếu bán những mặt hàng để phục vụ du khách, trong khi dân địa phương khi cần đi chợ phải rời khỏi khu phố cổ.

Theo báo La Voce di Venezia, sau Venise, có lẽ sẽ đến phiên Florence (Firenze) một thành phố nghệ thuật khác của nước Ý, sẽ áp dụng biện pháp này do Florence cũng đang phải đương đầu với lượng du khách quá tải. Thị trưởng Florence, ông Dario Nardella đã từng kêu gọi chính quyền Roma thông qua một đạo luật chung cho phép tất cả các thành phố du lịch quan trọng của Ý tăng thêm thuế du khách.