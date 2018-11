Giới đạo diễn Mỹ hỗ trợ mạng FilmStruck

Được tập đoàn Warner Media (bao gồm mạng truyền thông Turner Broadcasting System và hãng phim Warner Bros) khai trương vào tháng 11/2016, rốt cuộc mạng phân phối FilmStruck buộc phải ngưng hoạt động đúng hai năm sau, do không có đủ khách đăng ký dịch vụ xem phim theo yêu cầu. Mạng này chuyên phân phối phim qua các hình thức như truyền tải dữ liệu video, thuê đĩa hình blu ray có trả phí. Thuê bao là khoảng 5,99 € mỗi tháng so với 9,99 € cho Netflix. Dịch vụ này có sẵn cho hầu hết các hệ điều hành máy tính bảng và điện thoại di động như Android, iOS, Apple TV và Amazon FireTV ……

Khi biết được thông tin này, hai đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese và Steven Spielberg đã lên tiếng yêu cầu Warner Media xem xét lại quyết định đóng cửa FilmStruck. Một điều cũng khá dễ hiểu do cả hai nhà làm phim này đều tích cực dấn thân vào việc lưu trữ phim ảnh và bảo tồn các tác phẩm kinh điển. Bản thân Martin Scorsese từng được mệnh danh là ‘‘nhà khảo cổ điện ảnh’’ do các nỗ lực tìm lại những thước phim xưa để rồi lưu trữ qua các phiên bản bằng số.

Sau Scorsese & Spielberg, đến phiên nhiều nhân vật quan trọng khác trong ngành điện ảnh Hollywood gửi một bức thư ngỏ đến tổng giám đốc Toby Emmerich yêu cầu tập đoàn Warner Media duy trì mạng phân phối FilmStruck. Bức thư này lại có thêm chữ ký của rất nhiều tên tuổi có tầm ảnh hưởng lớn tại Hollywood kể cả các đạo diễn và diễn viên nổi tiếng, từng đoạt giải Oscar cũng như các giải thưởng điện ảnh quốc tế, chẳng hạn như Leonardo DiCaprio, Damien Chazelle, Emma Thomas, Christopher Nolan, James Gray, Alfonso Cuaron ….. Bức thư này nhằm mục đích hỗ trợ cho bản kiến nghị mà cho tới nay đã thu thập được hơn 50.000 chữ ký. Trên các mạng xã hội hai gương mặt vận động tích cực nhất là Guillermo del Toro (The Shape of Water) và Barry Jenkins (Moonlight).

Cho dù ông Toby Emmerich không phải là người đã ra quyết định đóng cửa FilmStruck, nhưng giới chuyên ngành tin tưởng vào tầm ảnh hưởng của ông có thể thuyết phục ban điều hành Warner Media đi tìm một giải pháp khác. Sở dĩ các đạo diễn nổi tiếng Hollywood coi trọng mạng FilmStruck là vì trong mắt họ, đây là một trong những kênh phân phối cần thiết cho giới yêu nghệ thuật thứ bảy.

Từ các bộ phim của Charlie Chaplin (vua hề Charlot), tủ phim kinh điển của hãng phim Warner và kênh truyền hình Turner Movvies Classic trong đó có các kiệt tác như Casablanca, Citizen Kane, hay là An American in Paris, chưa kể tới các tác phẩm của bộ sưu tập Criterion Collection, FilmStruck chủ yếu cung cấp các bộ phim vượt thời gian của làng điện ảnh quốc tế. Bên cạnh các bộ phim Mỹ, còn có các dòng phim độc lập cũng như ‘‘world cinema’’ bao gồm các tác phẩm Nhật Bản (Tokyo Monogatari, Seven Samurai), Thụy Điển (The Seventh Seal), Ý (Otto e mezzo), Pháp (Les 400 coups) hay Tây Ban Nha (Todo Sobre Mi Madre) …..

Với hàng ngàn tựa phim có sẵn, mạng FilmStruck còn được mệnh danh là ‘‘Netflix của các thước phim vàng’’, chủ yếu nhắm vào các đối tượng chọn xem nhưng bộ phim xưa, khác với đối tượng của Netflix hay Amazon Prime, trẻ tuổi hơn và thích xem dòng phim thưong mại. FilmStruck từng được triển khai tại Anh quốc (từ tháng 02/2017) rồi tại Pháp và Tây Ban Nha (kể từ tháng 05/2018), ngay từ đầu mạng này đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều hãng phim đối tác (như MK2, RKO hay StudioCanal), làm giàu thêm bộ vựng tập ‘‘phim xưa’’.

Trong số những bộ phim có từ lâu đời nhất được phân phối trên mạng, có (ác phẩm The Big Parade do đạo diễn King Vidor thực hiện vào năm 1925. Gần đây hơn, có các tác phẩm với phần âm thanh và ánh sáng được sàng lọc, hoàn chỉnh như Les Parapluies de Cherbourg (Jacques Demy 1964), À Bout de Course (Running on Empty của Sidney Lumet 1988), Guet-Apens (Sam Peckinpah 1972) hay là phim khoa học viễn tưởng 2001, Odyssey of Space (Stanley Kubrick 1968).

Vào thời điểm nhiều tập đoàn truyền thông sát nhập lại, đi tìm những mô hình kinh doanh mới, phi vật thể, dễ trục lợi, dường như các hoạt động của một mạng phân phối như FilmStruck không còn lý do để tồn tại. Tuy nhiên đối với các đạo diễn, điều quan trọng hơn cả vẫn là bảo tồn ‘‘di sản điện ảnh’’, cũng như tạo cơ hội cho giới yêu xinê tiếp cận với các bộ phim kinh điển.

Xem phim không chỉ đơn thuần là là một phương tiện tiêu khiển giải trí, mà còn là cách để đào tạo giáo dục nhiều thế hệ đạo diễn và diễn viên tương lai. François Truffaut từng là một nhà phê bình điện ảnh, xem rất nhiều phim trước khi chuyển sang làm đạo diễn. Scorsese từng gợi hứng từ phim The Roaring Twenties của Raoul Walsh để quay các bộ phim gangster của ông, nhất là GoodFellas và Casino. Những tên tuổi lẫy lừng như Spielberg hay Coppola đã chọn nghề quay phim bởi vì bản thân họ đã từng choáng ngợp khi khám phá các thước phim của các bậc thầy như Kurosawa, Orson Welles, Tarkovski hay của Ingmar Bergman.