HRW: Úc cần thúc ép Việt Nam tôn trọng nhân quyền

Human Rights Watch ghi nhận rằng quan hệ song phương Úc – Việt Nam đã gia tăng đáng kể và đã được nâng cấp lên mức Đối tác chiến lược vào năm ngoái, nhưng trong chuyến thăm Hà Nội vừa qua, thủ tướng Scott Morrison đã không hề công khai nêu lên những quan ngại về nhân quyền ở Việt Nam.

Trong bản thông cáo, bà Elaine Pearson, giám đốc phụ trách Úc của Human Rights Watch nói: "Có các mối quan hệ gần gũi với Việt Nam đồng nghĩa với việc chính phủ Úc có trách nhiệm công khai lên tiếng về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam". Theo bà Pearson, "xu hướng đàn áp các quyền cơ bản ở Việt Nam đang gia tăng, với số tù nhân chính trị bị giam giữ một cách bất công nhiều hơn và thời hạn kéo dài hơn".

Tính đến tháng 8, Human Rights Watch ghi nhận có ít nhất 131 người đang bị tù giam ở Việt Nam do đã thực thi các quyền tự do cơ bản. Tổ chức nhân quyền Mỹ yêu cầu chính quyền Việt Nam cần trả tự do ngay lập tức cho tất cả tù nhân và những người đang bị tạm giam vì lý do chính trị, trong đó có Châu Văn Khảm, một công dân Úc gốc Việt, bị giam từ tháng Giêng.

Bà Pearson kêu gọi chính phủ Úc gây sức ép để Việt Nam sửa đổi Bộ luật Tố Tụng Hình Sự, bộ luật mà Human Rights Watch xem là "có tính chất vi phạm nhân quyền", để tất cả các can phạm hình sự được nhanh chóng tiếp cận nguồn hỗ trợ pháp lý đúng như quy định của luật pháp quốc tế.