Việt Nam cũng « ngán » Hoa Vi

Viettel, tập đoàn viễn thông của bộ Quốc Phòng Việt Nam sẽ triển khai thiết bị của Ericsson AB ở Hà Nội và công nghệ của Nokia Oyj tại Sài Gòn, theo lời lãnh đạo tập đoàn Lê Đăng Dũng. Viettel cũng sử dụng chip 5G của Qualcomm và một công ty khác của Mỹ.

Trả lời Bloomberg News tại trụ sở của tập đoàn tại Hà Nội, ông Lê Đăng Dũng nói : « Chúng tôi sẽ không làm việc với Hoa Vi ngay bây giờ, vì đây là điều rất nhạy cảm. Có những thông tin rằng sử dụng thiết bị Hoa Vi không an toàn, cho nên lập trường của Viettel là nên sử dụng những thiết bị an toàn hơn. Cho nên chúng tôi đã chọn Nokia và Ericsson từ châu Âu ».

Viettel là công ty viễn thông lớn nhất Việt Nam, hiện có đến 60 triệu khách hàng trên tổng số 96 triệu dân. Nhưng theo Bloomberg, các công ty nhỏ hơn có vẻ cũng ngán ngại Hoa Vi. Mobifone đang sử dụng điện thoại Samsung, còn Vinaphone thì đang cùng với đối tác Nokia triển khai mạng 5G.

Như vậy là Việt Nam đang âm thầm ngã theo chính quyền Trump, hiện đã cấm Hoa Vi mua các công nghệ của Mỹ, do quan ngại về an ninh quốc gia. Quyết định của Việt Nam tẩy chay Hoa Vi khiến nước này trở thành ngoại lệ tại Đông Nam Á, nơi mà các quốc gia khác như Philippines, Thái Lan và Malaysia sẳn sàng triển khai công nghệ của Hoa Vi.

Ông Lê Đăng Dũng nhấn mạnh với Bloomberg rằng quyết định của Viettel không xài điện thoại Hoa Vi là vì lý do công nghệ, chứ không phải là do những yếu tố địa chính trị, không phải là do lệnh cấm của Mỹ đối với Hoa Vi.

Nhưng Bloomberg lưu ý rằng trong quá khứ, chính phủ Việt Nam vẫn nghi ngại các công nghệ từ Trung Quốc. Hà Nội đã bắt đầu xét lại việc sử dụng các công nghệ của Trung Quốc vào năm 2016 sau các vụ tấn công tin học vào hai sân bay Hà Nội và Sài Gòn, mà theo Việt Nam là do một nhóm tin tặc từ Trung Quốc tiến hành.

Tranh chấp chủ quyền biển đảo kéo dài từ nhiều năm qua khiến lòng tin của người Việt Nam đối với Trung Quốc đã suy giảm nhiều. Theo một cuộc thăm dò dư luận của viện Pew thực hiện vào năm 2017, chỉ 10% người dân Việt Nam có cái nhìn thiện cảm về Trung Quốc.

Bloomberg trích lời ông Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore : « Việt Nam không thể tin tưởng Trung Quốc. Họ không thể để những cơ sở hạ tầng thiết yếu của họ gặp nguy cơ lớn chỉ vì công nghệ Hoa Vi rẻ hơn những công ty khác ».

Nikhil Batra, một nhà phân tích tại công ty IDC, cho rằng việc loại trừ Hoa Vi khiến cho các phương án về giá và về công nghệ của Viettel bị hạn chế. Theo ông Batra, Hoa Vi đã tiến rất xa trong lĩnh vực 5G so với các đối thủ, nhưng họ đang phải đối đầu với những luồng gió ngược do vấn đề an ninh.

Do các hệ thống điện thoại di động ngày càng có liên hệ chặt chẽ với an ninh quốc gia và an ninh kinh tế của một nước, cho nên chính phủ nào cũng phải xem xét kỹ lưỡng công nghệ được sử dụng. Nhưng theo giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam thuộc Đại học New South Wales, Úc, được Bloomberg trích dẫn, Việt Nam còn có một lý do khác để « né » Hoa Vi : Sử dụng thiết bị của Hoa Vi sẽ khiến Hoa Kỳ ngần ngại chia sẽ một số tin tình báo cho Việt Nam. Giáo sư Thayer nhắc lại rằng Mỹ đang gây áp lực để mọi quốc gia không sử dụng công nghệ của Hoa Vi.