Việt Nam chính thức thông báo bắt giữ blogger Trương Duy Nhất

Theo tin báo chí trong nước, chiều hôm qua, 10/06/2019, Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà của blogger Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng sau khi đã khởi tố và tạm giam ông để điều tra về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo điều 355 Bộ luật Hình sự 2015.

Báo chí chính thức nhắc lại thông tin do Cơ quan Cảnh sát Điều tra đưa ra vào ngày 25/03/2019 cáo buộc ông Trương Duy Nhất khi còn là Trưởng đại diện báo Đại đoàn kết tại Đà Nẵng "đã lợi dụng giấy tờ của cơ quan để mua bán nhà đất không qua đấu giá, gây thất thoát lãng phí".

Việc khám xét nhà ông Trương Duy Nhất hôm qua được cho là « nhằm phục vụ điều tra mở rộng » vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ « Nhôm »), một nhân vật có liên quan đến 6 vụ án do bộ Công an điều tra. Tuy nhiên, thông báo của Công an không nói rõ là ông Trương Duy Nhất đã bị bắt giữ ngày nào.

Blogger Trương Duy Nhất đã bị mất tích từ đầu năm 2019 ở Thái Lan khi đến đây xin tị nạn chính trị. Nhưng đến tháng 3/2019, có tin là ông đang bị giam ở Việt Nam. Ngày 20/03/2019, bà Cao Thị Xuân Phượng, vợ của nhà báo Trương Duy Nhất, đã đến trại tạm giam T16 ở Hà Nội, nơi mà bà được biết là chồng đang bị giam.

Tuy vợ của ông Trương Duy Nhất không được gặp chồng, nhưng việc trại giam nhận đồ tiếp tế của bà Phượng và cấp cho bà « Sổ tiếp tế, thăm gặp » đã xác nhận là nhà báo này đã bị bắt từ ngày 28/01/2019 và được đưa đến trại giam T16 trong cùng ngày.

Blogger Trương Duy Nhất đã từng bị bắt vào tháng 05/2013 và sau đó bị kết án 2 năm tù với tội danh « lợi dụng các quyền dân chủ » trong phiên xử vào năm 2014.

Tổ chức Liên minh một nền báo chí tự do One Free Press Coalition cách đây vài ngày đã liệt kê tên của Trương Duy Nhất trong số 10 trường hợp khẩn cấp nhất của tháng 6, bao gồm các nhà báo trên thế giới đang bị đàn áp.

Trong một bức thư đề ngày 28/05/2019 gởi chính phủ Hoa Kỳ, một nhóm 25 nghị sĩ Quốc Hội Mỹ cũng đã nêu tên Trương Duy Nhất trong số các nhà báo độc lập bị bắt giam ở Việt Nam hiện nay. Các nghị sĩ này yêu cầu chính quyền Mỹ gây áp lực mạnh hơn nữa để buộc Hà Nội tôn trọng quyền tự do ngôn luận và các quyền tự do khác ở Việt Nam.