Việt Nam được bầu làm thành viên không thường trực Hội Đồng Bảo An LHQ

Hôm qua, 07/06/2019, tại New York, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu cho 5 thành viên không thường trực mới của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Là ứng viên duy nhất của khu vực châu Á, Việt Nam đã trúng cử một cách dễ dàng với 192/193 phiếu.

Chủ tịch Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngay sau đó đã công bố Việt Nam chính thức trở thành ủy viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhiệm vị trí ủy viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, sau khi đã trúng cử nhiệm kỳ 2008 - 2009. Indonesia thì đã được bầu chọn vào năm ngoái, như vậy là năm sau, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ có hai đại diện của ASEAN.

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc bao gồm 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực (Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ) và 10 thành viên không thường trực có nhiệm kỳ 2 năm do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bầu chọn luân phiên mỗi lần 5 thành viên.

Ngoài Việt Nam, Niger, Saint Vincent and the Grenadines, Tunisia và Estonia cũng đã được bầu chọn cho 4 chiếc ghế ủy viên không thường trực kia. Đặc biệt, Saint Vincent and the Grenadines, nằm ở vùng Caribê, là quốc gia nhỏ nhất từ trước đến nay đảm nhận vai trò thành viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Từ New York, thông tín viên Grégoire Pourtier gởi về bài tường trình :

“Với 110.000 dân, Saint Vincent and the Grenadines là một trong 20 quốc gia nhỏ nhất thế giới. Thế mà, kể từ ngày 01/01/2020, quần đảo này sẽ làm thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trong 2 năm.

Saint Vincent and the Grenadines, quốc gia thậm chí không tham gia lực lượng lính mũ xanh, cho biết họ muốn thúc đẩy những tiến bộ trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, phát triển bền vững hoặc giải trừ vũ khí.

Nước này đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bầu chọn với số phiếu rất cao. Đây là đảo quốc đầu tiên của vùng Caribê trúng cử vào Hội Đồng Bảo An kể từ 20 năm qua. Thật ra đây không phải là một bất ngờ, bởi vì đơn ứng cử của Saint Vincent and the Grenadines đã được các nước khác trong khu vực ủng hộ.

Tuy nhiên, trong tuần qua, đã có lúc quốc gia này tưởng là sẽ lọt sổ, do Salvador vào giờ chót đã bất ngờ ra ứng cử. Savardor vừa có một tổng thống mới. Khác với người tiền nhiệm, vị tổng thống này có lập trường ủng hộ phe đối lập ở Venezuela, trong khi Saint Vincent and the Grenadines lại bảo vệ chế độ của tổng thống Nicolas Maduro.

Yếu tố này lẽ ra đã giúp Salvador trúng cử, nhưng rốt cuộc đã không đủ để quốc gia này qua mặt Saint Vincent and the Grenadines. Nước Nga rất vui mừng, vì trong hồ sơ Venezuela, kể từ nay họ có thêm sự hỗ trợ của một đảo quốc tí hon, nhưng lá phiếu lại có trọng lượng ngang bằng 9 thành viên không thường trực khác”.