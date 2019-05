Việt Nam: Thêm hai người bị án tù vì chống dự luật Đặc Khu

Hai bà Vũ Thị Dung, 54 tuổi, và bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, 51 tuổi, cư trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, bị khép tội « làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam » (Điều 117 Bộ luật Hình Sự Việt Nam). Bà Dung bị án 6 năm tù, bà Sương bị phạt 5 năm tù.

Theo cáo trạng của cơ quan công tố Việt Nam, bà Vũ Thị Dung đã viết hơn 100 tờ truyền đơn có nhiều nội dung kêu gọi « Tổng biểu tình ngày 13/10/2018; biểu tình tại nhà thờ Fatima và trên toàn quốc; xuống đường chống lại áp bức, tẩy chay hàng Trung Quốc… ». Hai bà Vũ Thị Dung và Nguyễn Thị Ngọc Sương bị bắt vào hồi tháng 10/2018.

Trả lời RFI Tiếng Việt, bà Trần Thu Nguyệt (Sài Gòn), một nhà hoạt động nhân quyền đã tiếp xúc với con của bà Vũ Thị Dung, cho biết :

« Con của chị Dung có nói là khi họ khám xét nhà, thì không thấy có một tài liệu gì hết. Duy nhất chỉ có một tấm biểu ngữ viết bằng tay của chị Dung, với nội dung : Phản đối dự luật đặc khu, cho Trung Cộng thuê đất. Khi họ kiểm tra trên điện thoại của chị Dung, cháu kể là khi vào Facebook của mẹ cháu, thấy chia sẻ một số clip của những người hay kêu gọi biểu tình, bạo động. Chỉ có mỗi vậy thôi, họ làm giấy và quyết định bắt đưa đi.

Bên phía an ninh, họ ép không được nhận lời luật sư bên ngoài. Họ đưa luật sư chỉ định của phía bên tòa án ra. Con của chị Dung có nói với tôi hồi sáng nay như vậy. Theo lời kể, tôi biết là hoàn toàn do phía an ninh họ dựng chuyện, vu khống. Tôi cũng nói chuyện với con chị Dung, để cháu phân tích cho mẹ biết, không nên tin phía bên an ninh. Không nên tin những người mà nhà cầm quyền chỉ định. Họ chỉ nói để cho mình chấp nhận ký vào bất cứ tờ giấy biên bản nó sắp đặt sẵn, rồi nó ghép tội cho mình.

Đã bị rồi, bây giờ mình phải bảo vệ bản thân mình. Nên làm đơn kháng cáo trong vòng 15 ngày. Bởi sau đó thì hết hạn. Và yêu cầu có luật sư của mình, không chấp nhận luật sư mà nhà cầm quyền đưa tới ».

Theo AFP, dự luật lập Đặc khu kinh tế hồi năm ngoái của chính quyền, mở cửa cho nước ngoài thuê đất 99 năm, bị dân chúng tại Việt Nam phản đối dữ dội. Kể từ đó đến nay, nhiều nhà hoạt động nhân quyền cáo buộc chính quyền Việt Nam bỏ tù nhiều người biểu tình, sau các phiên tòa xét xử chóng vánh, không bảo đảm thủ tục tố tụng.

Tổ chức bảo vệ nhân quyền HRW, hồi tháng 2/2019, khuyến cáo các định chế quốc tế gây áp lực buộc chính quyền Việt Nam hủy bỏ nhiều điều khoản trong Bộ luật Hình Sự, bị coi là các công cụ đàn áp quyền tự do ngôn luận và những người bất đồng chính kiến. Trong số các điều khoản nói trên, có điều 117 được áp dụng để khép tội hai bà Vũ Thị Dung và Nguyễn Thị Ngọc Sương. HRW cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam sửa đổi Bộ luật Hình sự cho phù hợp với Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), mà Việt Nam đã tham gia.

Chính quyền Việt Nam cũng bị tố cáo đã trì hoãn việc thông qua luật Biểu Tình, để người dân có thể thực thi quyền biểu tình, quyền bày tỏ chính kiến nơi công cộng, được Hiến pháp bảo vệ.