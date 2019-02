Đoàn tiền trạm Bắc Triều Tiên đến Việt Nam chuẩn bị thượng đỉnh Trump-Kim

Nguồn tin của hãng tin Hàn Quốc Yonhap cho biết, đoàn tiền trạm Bắc Triều Tiên này, gồm 12 người trong đó có ông Kim Chang Son, chánh văn phòng của chủ tịch Kim Jong Un đã ghé qua Bắc Kinh tối qua.

Ông Kim Chang Son là người phụ trách các công việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Kim lần đầu tiên tại Singapore hồi tháng 6 năm ngoái.

Theo Yonhap, tại Hà Nội, phái đoàn Bắc Triều Tiên sẽ làm việc với chính quyền Việt Nam và thảo luận với các đại diện Mỹ về việc tổ chức, kế hoạch hậu cần, tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến vào ngày 27 và 28 tháng Hai tới. Đoàn tiền trạm Bắc Triều tiên tới Hà Nội trên một chiếc máy bay của hãng hàng không Trung Quốc

VnExpress cũng cho biết trong những ngày qua một số « quan chức trong đoàn tiền trạm của Mỹ cũng đã đến Hà Nội và nhóm cuối cùng đã tới Nội Bài vào tối qua ».

Đến giờ địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim mới chỉ được biết qua thông báo của tổng thống Mỹ trên twitter hôm 9/2 trong khi chưa có một khẳng định nào từ phía Bình Nhưỡng.

Hôm qua giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo cho biết đã lên kế hoạch « bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hoạt động của lãnh đạo cao cấp Mỹ và Triều Tiên », theo trang tin VnExpress.