HRW lên án Việt Nam gia tăng đàn áp nhân quyền

Như thông lệ, mỗi năm Human Right Watch đều có bản Phúc trình Toàn cầu, một bản báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền trên thế giới. Năm nay, trong phần liên quan đến Việt Nam, HRW ghi nhận tình hình nhân quyền tại đây đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tố cáo chính phủ Hà Nội đã « xâm phạm các quyền dân sự và chính trị cơ bản » như cản trở các quyền tự do biểu đạt, chính kiến và ngôn luận ; ngăn chặn các quyền tự do báo chí và tiếp cận thông tin ; ngăn cấm các quyền tự do lập hội và nhóm họp hay hạn chế các hoạt động tự do thực hành tôn giáo ….

Trong phần cuối của Bản Phúc trình Toàn cầu liên quan đến Việt Nam, HRW đặc biệt chỉ phê phán nhiều nước lớn có hợp tác đầu tư với Việt Nam đã phớt lờ các yếu tố nhân quyền. Theo HRW, Trung Quốc vừa là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam vừa có những chính sách đàn áp nhân quyền tương đồng.

Với Hoa Kỳ, việc chính quyền Hà Nội vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống cũng không cản trở Washington tiếp tục thúc đẩy các quan hệ quân sự song phương.

Úc và Liên Hiệp Châu Âu, tuy đã nâng cấp các mối quan hệ đối tác, nhưng các đối thoại về nhân quyền với Hà Nội vẫn không đạt được kết quả nào. Về phần mình, Nhật Bản luôn giữ thái độ im lặng về nhân quyền trong bất kỳ cuộc gặp nào với Việt Nam.