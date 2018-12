Việt Nam: 100 tổ chức, cá nhân ra bản Yêu Sách 8 điểm về quyền tự do

Vào hôm qua, 19/12/2018, một bức thư ngỏ mang tên « Yêu Sách 8 điểm năm 2019 của người dân yêu nước » được công bố trên mạng xã hội Facebook. Bức thư do 100 tổ chức và cá nhân ký tên có nội dung yêu cầu chính quyền Việt Nam mở rộng các quyền tự do căn bản cho người dân trong nước.

Điểm đáng chú ý nhất là bản Yêu Sách 8 điểm 2019 vừa công bố, có nội dung chính tương tự như bản Yêu Sách của Dân Tộc An Nam (Revendications du Peuple Annamite) cách nay gần đúng 100 năm, do một nhóm người Việt Nam yêu nước thời đó soạn thảo, ký tên Nguyễn Ái Quốc và gửi tới chính quyền Pháp tại Hội nghị hòa bình mở ra tại Versailles (vùng Paris) vào năm 1919, để kết thúc cuộc Thế Chiến Thứ I.

Tám điểm trong bản Yêu Sách bao trùm các quyền tự do căn bản mà mọi người dân phải được hưởng, và yêu cầu chính quyền trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, cải tổ guồng máy pháp lý, áp dụng một chế độ bầu cử tự do, công bằng thực thụ…

Ký tên vào bản Yêu Sách 8 Điểm 2019 có 8 tổ chức như Bauxite Việt Nam, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam…, tất cả đều là những tổ chức xã hội dân sự. Về các cá nhân, có nhiều tên tuổi trong giới nhân sĩ, trí thức trong nước và ngoài nước như nhà văn Nguyên Ngọc, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà báo Phạm Chí Dũng… v.v...

Trả lời câu hỏi của RFI, tiến sĩ Nguyễn Quang A đã nói rõ thêm về nội dung bản Yêu Sách 8 điểm:

Tiến Sĩ Nguyễn Quang A tại Hà Nội 20/12/2018 Nghe

«… Rất đáng tiếc những Yêu Sách đó vẫn chưa được thực hiện ở Việt Nam. Người đứng tên ký Yêu Sách ấy là Nguyễn Ái Quốc. Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn khẳng định Nguyễn Ái Quốc chính là Hồ Chí Minh, là người lập ra đảng Cộng Sản Việt Nam, là người lãnh tụ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và bây giờ là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đảng Cộng Sản Việt Nam là người kế tục sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Và người ta phát động các phong trào làm theo liên tục, trong suốt thời gian vừa qua.

Rất đáng tiếc có lẽ là người ta quên mất những yêu sách mà Nguyễn Ái Quốc nêu ra. Giá mà đảng Cộng Sản Việt Nam vận động các đảng viên của mình, học và làm sao để thực hiện đúng 8 Yêu Sách mà Nguyễn Ái Quốc ký tên, thì rất là tốt.

Một trong những mục đích của bản kiến nghị 2019 này cũng là để nói với các đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam là, nếu thực hiện đúng 8 Yêu Sách mà Nguyễn Ái Quốc ký trên trong bản đệ trình 100 năm trước đây, mà chính các vị đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam coi là lãnh tụ của mình. Thế thì, hãy học tập lãnh tụ, học tập những điều đó để thực hiện.

Vì sao lại là cái mốc 100 năm này ?

Một trăm năm trước, Việt Nam đang còn là một nước thuộc địa. Những người Việt Nam đòi các Yêu Sách đó với chính quyền nước Pháp. Còn bây giờ, những người cộng sản đã lên nắm quyền ở nước Việt Nam từ năm 1954 ở miền Bắc, và từ năm 1975 ở khắp cả nước. Chí ít là 40 năm trên khắp đất nước này. Nếu mà họ trung thành với những ý tưởng của Hồ Chí Minh như họ nói, thì đất nước đã khác xa rồi. Đấy là cái ý nghĩa của việc cần phải nhắc lại và phải tiếp tục đấu tranh ».