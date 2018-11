Xu hướng phát triển dân số Việt Nam: Chưa giầu đã già

Dân số nhiều nước ở châu Á đều đang già đi một cách nhanh chóng. Việt Nam không phải là một ngoại lệ. Vấn đề đối với Việt Nam tuy nhiên lại là dân số già đi quá nhanh, trước khi đất nước trở nên giàu có. Trong bài phân tích mang tựa đề « Việt Nam đang già đi trước khi trở thành giầu có - Vietnam is getting old before it gets rich », tuần báo Anh The Economist số ra ngày 08/11/2018 đã nêu bật hệ quả của hiện tượng có thể gọi là « già trước khi giàu » này : Đó là gây thêm khó khăn cho việc chăm sóc số dân lớn tuổi.