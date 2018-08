HRW kêu gọi Úc gây áp lực với Việt Nam về nhân quyền

Đợt đối thoại nhân quyền Úc-Việt Nam lần thứ 15 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/08/2018 tại Hà Nội. Trong bối cảnh này, tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch kêu gọi Canberra gây sức ép để buộc chính phủ Việt Nam trả tự do cho tù nhân bị giam vì lý do chính trị, chấm dứt tình trạng công an đánh đập tra tấn, tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhóm họp và lập hội.