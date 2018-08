Một dân biểu Mỹ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Michael Nguyễn

Thêm một vụ công dân Hoa Kỳ bị bắt giữ có thể khiến quan hệ Mỹ-Việt căng thẳng. Hôm qua, 02/08/2018, trong cuộc họp báo tại California, một dân biểu Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho công dân Hoa Kỳ gốc Việt, ông Michael Nguyễn, 54 tuổi, bị giam giữ từ đầu tháng 7/2018. Hiện tại Hà Nội chưa chính thức thông báo về lý do bắt giữ.

Hãng tin Reuters cho hay, trong cuộc họp báo hôm qua, 2/8, tại hạt Orange ở California, nữ dân biểu Mỹ Mimi Walters, thuộc đảng Cộng Hòa, lưu ý chính quyền Việt Nam về « các hậu quả », nếu các công dân Mỹ bị ngược đãi, và hứa sẽ nỗ lực hết sức để đưa ông Michael Nguyễn trở về với gia đình.

Sau cuộc họp báo nói trên, nữ dân biểu Mỹ ra thông báo cho biết trong cuộc gặp gia đình ông Michael Nguyễn tại California hôm qua, bà hứa sẽ trao đổi với đại sứ Mỹ tại Việt Nam ngay lập tức để phối hợp các hoạt động nhằm bảo đảm ông Michael sớm được trả tự do. Bà cũng khẳng định « sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với Nhà Trắng và bộ Ngoại Giao » Hoa Kỳ để mọi việc được thông suốt.

Ông Michael Nguyễn đến Việt Nam ngày 27/06 để thăm bạn bè. Kể từ ngày 5/7, vợ ông hoàn toàn mất liên lạc. Ngày 16/07, ông đã không trở về nước như dự kiến. Cũng trong buổi họp báo ở hạt Orange, California, một người em rể của Michael Nguyễn, ông Mark Roberts, thông báo sau hơn một tuần mất tích, thân nhân ông mới được các giới chức ngoại giao Mỹ cho biết là ông đang bị chính quyền giam giữ. Cũng theo người em rể, anh của ông bị nghi ngờ có hoạt động chống chính quyền Việt Nam, tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức từ phía Việt Nam. Trả lời Reuters qua điện thoại, một người thân khác cho biết tại Hoa Kỳ, ông Michael Nguyễn không tham gia vào một tổ chức nào, ngoài các sinh hoạt trong giáo hội Công Giáo địa phương.

Về tình hình Michael Nguyễn hiện nay, nữ dân biểu Mimi Walters cho biết ông đang bị giam giữ tại một trại tạm giam ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 31/07, đại diện ngoại giao Mỹ đã có một cuộc thăm lãnh sự đối với người bị giam giữ. Ông Michael Nguyễn sức khỏe tốt, và không có dấu hiệu ông bị bạo hành.

Vụ ông Michael Nguyễn mất tích và phải hơn một tuần sau gia đình mới được biết tin, gây nhiều lo ngại trong cộng đồng người Việt ở California. Theo một thỏa thuận giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vào năm 1994, hai bên có nghĩa vụ thông báo về các vụ bắt giữ công dân của nước bạn, 96 giờ sau khi vụ việc xảy ra. Hôm qua, 02/08, trả lời phóng viên về vụ việc này, trong một cuộc họp báo tại Hà Nội, người phát ngôn của bộ Ngoại Giao Việt Nam cho biết sẽ chuyển câu hỏi đến các cơ quan chức năng.

Vụ công dân Hoa Kỳ gốc Việt Michael Nguyễn bị bắt giữ xảy ra trong bối cảnh tại Việt Nam, đầu tháng 6/20187, vừa có nhiều cuộc biểu tình tại nhiều nơi trên cả nước, để phản đối luật an ninh mạng, bị cáo buộc bóp nghẹt tự do ngôn luận và dự luật về đặc khu kinh tế, mà nhiều người lo ngại tạo điều kiện cho Trung Quốc thao túng Việt Nam. Một công dân Mỹ gốc Việt, ông Will Nguyễn, bị bắt trong dịp này, với cáo buộc « gây rối trật tự công cộng ». Ngày 20/07, ông Will Nguyễn đã được trả tự do. Trước đó, trong chuyến công du Hà Nội, ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo đã đề cập với giới chức Việt Nam về vụ công dân Mỹ bị bắt.