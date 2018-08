Việt – Nhật ký thỏa thuận mua bán khí đốt khai thác ở Biển Đông

Thỏa thuận được ký ngày hôm qua 31/07, tại Hà Nội, sẽ cho phép bắt đầu từ quý 3 năm 2020, khai thác thương mại sản phẩm của hai giếng khí đốt nằm cách bờ biển Việt Nam 300 km có tên gọi là Sao Vàng- Đại Nguyệt trong khu vực mỏ Nam Côn Sơn, ngoài khơi thành phố Vũng Tàu. Dự án khai thác này do hai công ty Nhật góp vốn đầu tư khai thác được khởi công từ tháng 3 năm nay. Cụ thể công ty Idemitsu Kosan góp vốn đầu tư 43,08%, Teikoku Oil chiếm 36,92%, phần góp vốn còn lại thuộc Tập đoàn Dầu khi Việt Nam là 20%. Dự án khai thác khu mỏ này đã được khởi công từ tháng 3/2018.

Reuter trích dẫn một quan chức PetroVietnam dấu tên cho biết « việc khởi động dự án (với Nhật Bản) này là rất quan trọng vì các hoạt động thăm dò và sản xuất dầu đã giảm trong những năm qua do các căng thẳng tại Biển Đông, do chiến dịch bài trừ tham nhũng đang tiến hành và do giá dầu thô vẫn duy trì ở mức thấp ».

Tháng Tư vừa qua, PetroVietnam đã có báo cáo về việc tình hình căng thẳng tại Biển Đông sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động thăm dò và sản xuất dầu của Việt Nam trong năm nay.

Trước đó, hồi tháng Ba, tập đoàn Việt Nam cũng đã phải ngừng một dự án khai thác dầu với công ty Tây Ban Nha Repsol do sức ép của Trung Quốc.

Khu mỏ Sao vàng- Đại Nguyệt không nằm trong vùng có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh, nhưng gần sát « với đường 9 đoạn » mà Trung Quốc vẽ nên để đòi hỏi gần như toàn bộ chủ quyền ở Biển Đông.