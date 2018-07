Tư pháp Việt Nam thông báo ngày xét xử vụ Will Nguyen

Theo hãng tin AP, phiên tòa xét xử Will Nguyen, với tội danh gây rối trật tự công cộng, sẽ diễn ra vào ngày 20/07/2018 tại Tòa Án Nhân Dân TPHCM.

Will Nguyen là người Mỹ gốc Việt, thường trú tại Houston Texas, hiện học tại Singapore. Ông bị lực lượng Công an Việt Nam bắt giữ vào ngày 10/06 do tham gia cuộc biểu tình phản đối dự luật về đặc khu kinh tế.

Theo thông báo của Viện Kiểm Sát Nhân Dân TP.HCM, Will Nguyen đã có hành vi gây mất trật tự, kêu gọi những người biểu tình vượt rào chắn, trèo lên xe hơi cảnh sát, trên đường biểu tình từ công viên Hoàng Văn Thụ tới sân bay Tân Sân Nhất.

Cáo trạng cũng nêu việc ông Will Nguyen biết rõ hành vi biểu tình tại Việt Nam là phạm pháp và ông chưa hề nghiên cứu về dự luật đặc khu kinh tế nhưng vẫn về Việt Nam biểu tình phản đối.

Viện Kiểm Sát Nhân Dân TPHCM truy tố Will Nguyen tội danh gây rối trật tự công cộng, với hình phạt có thể lên tới 7 năm tù, nhưng Will Nguyen cũng có thể được giảm tội nếu bày tỏ thái độ hối lỗi.