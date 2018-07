Việt Nam thông báo bắt bảy nghi can ném bom trước trụ sở công an

Công an Việt Nam hôm nay 05/07/2018 thông báo đã bắt giữ bảy nghi can trong vụ « khủng bố » tại trụ sở Công an phường 12 quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng trước, làm bị thương ba người.