Việt Nam : Hàng ngàn người dân Hà Tĩnh biểu tình ôn hòa chống Luật Đặc khu và An ninh mạng

Hàng ngàn người dân Hà Tĩnh, hôm nay Chủ nhật 17/06/2018 đã biểu tình ôn hòa chống lại dự Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng, vài ngày sau khi xảy ra các vụ đụng độ tại Bình Thuận, cũng ở miền trung Việt Nam.

Reuters ghi nhận những người phản kháng lo sợ ba vùng đất chiến lược Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sẽ bị lọt vào tay các nhà đầu tư của nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc, với lịch sử một ngàn năm Bắc thuộc trước đây. Người dân cũng phản đối việc Quốc Hội vừa thông qua Luật An ninh mạng, mà họ cho rằng sẽ hạn chế tự do ngôn luận.

An ninh hôm nay được siết chặt tại nhiều thành phố và tỉnh lớn của Việt Nam, với sự hiện diện cùng khắp của công an tại các địa điểm công cộng. Nhưng tại tỉnh Hà Tĩnh, hàng ngàn người đã xuống đường một cách ôn hòa chống lại dự Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng. Ba nhân chứng cho Reuters biết như trên, với các hình ảnh « livestream » được quay trực tiếp và đăng lên Facebook.

Những người biểu tình mang theo các biểu ngữ « Không cho Trung Cộng thuê đất dù chỉ một ngày », « Luật An ninh mạng giết chết tự do ». Cuộc biểu tình ở Hà Tĩnh kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ trong buổi sáng hôm nay, mà không xảy ra xô xát với công an.

Hồi đầu tuần, chính quyền đe dọa sẽ trừng trị « những kẻ cực đoan » đã xúi giục bạo động, quăng gạch đá và các chai xăng vào cảnh sát cơ động, phá hoại trụ sở một số cơ quan nhà nước tại tỉnh Bình Thuận.

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân hôm thứ Sáu 15/6 nói rằng Quốc Hội lên án « hành động lợi dụng dân chủ, xuyên tạc sự thật, kích động, quá khích, gây mất trật tự an ninh xã hội và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân ».

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội hôm nay kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, tin tưởng vào đảng Cộng Sản và chính phủ. Ông nói việc cho ra đời Luật Đặc khu là « cho đất nước, cho dân tộc chứ không vì mục đích nào khác ». « Không ai dại dột giao đất cho người nước ngoài, rồi để họ vào tự do và làm mọi thứ rối tung lên ».