Dân Việt Nam biểu tình, Trung Quốc kêu gọi công dân cảnh giác

Theo hãng tin Anh Reuters ngày 11/06, trong một thông báo đăng trên trang web, đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội gọi các cuộc biểu tình là những « cuộc tụ tập bất hợp pháp », đã bao gồm một số « nội dung chống Trung Quốc ».

Trên cơ sở đó, sứ quán Trung Quốc cho biết đang chú ý theo dõi tình hình và nhắc nhở công dân Trung Quốc là « phải chú ý đến vấn đề an ninh khi đi lại ».

Ngày 10/06, biểu tình đã bùng lên ở nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam, từ Hà Nội, đến thành phố Hồ Chí Minh cũng như một số thành phố ở miền Trung.

Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, sự cố nghiêm trọng nhất xẩy ra tại Bình Thuận. Truyền thông Việt Nam cho biết là đám đông biểu tình ném chai xăng và gạch đá vào lực lượng an ninh, làm hư hại nhiều cơ sở và xe cộ của chính quyền. Công An đã bắt giữ 102 người biểu tình, và đã có hàng chục cảnh sát đã bị thương trong vụ việc.

Còn tại thủ đô Hà Nội, công an cũng bắt giữ hơn một chục người biểu tình tuần hành ở một khu phố đông người, nhiều người mang biểu ngữ chống Trung Quốc, trong đó có một tấm ghi là « Không cho Trung Quốc thuê đất dù chỉ trong một ngày ».

Giới đấu tranh tại Việt Nam cho biết nhiều người biểu tình cũng đã bị bắt giữ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Các cuộc biểu tình nổ ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng trên Biển Đông, nơi mà Trung Quốc càng lúc càng có thêm những hành động hung hăng nhằm áp đặt các yêu sách chủ quyền của họ, và sẵn sàng dùng sức mạnh đối với những nước cũng có tuyên bố chủ quyền, như trong trường hợp của Việt Nam.

Vào năm 2014, khi Trung Quốc cho kéo giàn khoan HD-981 vào cắm sâu trong thềm lục địa của Việt Nam, nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã nổ ra khắp nơi tại Việt Nam vào khi ấy.

Thoạt đầu, chính quyền Việt Nam đã để yên cho những cuộc biểu tình ôn hòa, nhưng sau đó đã phải trấn áp khi nhiều cuộc xuống đường biến thành những vụ bạo động, vuột khỏi tầm kiểm soát, với hơn 200 cơ sở mà chủ nhân là người Trung Quốc hay người nước ngoài bị tấn công hoặc phóng hỏa.

Kịch bản năm 2014 được cho là nguyên nhân khiến Trung Quốc sớm đưa ra lời cảnh báo công dân của họ tại Việt Nam.

Việt Nam tuyên bố sẽ trừng phạt các phần tử "cực đoan"

Theo hãng Reuters, chính quyền Việt Nam ngày 12/06/2018 cho biết là Công An đang điều tra các vụ bạo động tại Bình Thuận, với người biểu tình xô xát dữ dội với lực lượng an ninh. Sau 102 người bị bắt giữ hôm trước, tối thứ Hai 11/06, Công An đã bắt thêm 100 người khác. Trong số này, chưa rõ là đã có bao nhiêu người được thả.

Một bản tin tối thứ Ba, 12/06 của đài truyền hình VTV nói đến 80 người bị giam giữ.

Theo hãng tin Anh, chính quyền đã đổ lỗi cho các nhóm "cực đoan" là đã gây ra những vụ bạo động như tấn công lực lượng an ninh, phá hủy cơ sở nhà nước và đốt xe cảnh sát.

Reuters nhận định: Cho dù chính quyền Việt Nam thường nhẹ tay đối với các cuộc biểu tình chống lại hành động của Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông, nhưng những vụ xuống đường luôn luôn là một thách thức đối với chính phủ. Kế hoạch lập các đăc khu kinh tế không nêu rõ tên Trung Quốc, nhưng khả năng các công ty Trung Quốc lao vào thâu tóm các nơi này đã khiến người dân lo ngại.