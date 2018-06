Báo NYT: Một công dân Mỹ bị bắt khi biểu tình ngày 10/06 ở Việt Nam

Trong số báo đề ngày hôm nay, 14/06/2018, nhật báo Mỹ The New York Times tiết lộ: Trong số hàng chục người bị bắt tại Việt Nam nhân các cuộc biểu tình chống dự luật Đặc Khu, có một công dân Mỹ tên Will Nguyen, đã đến thăm TP Hồ Chí Minh trước khi tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Singapore vào mùa hè này. Thông tin trên đến từ chính gia đình và bạn bè người bị bắt.