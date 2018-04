Việt Nam và Trung Quốc cam kết duy trì hòa bình tại Biển Đông

Theo Reuters, phát biểu trước báo giới, sau cuộc gặp bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam Phạm Bình Minh, bộ trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) khẳng định « hai bên nhất trí rằng việc giải quyết các bất đồng trên biển là hết sức quan trọng cho sự phát triển lành mạnh và bền vững các quan hệ song phương ». Ông Vương Nghị cũng nhấn mạnh là hai bên không nên có các biện pháp đơn phương làm phức tạp thêm tình hình.

Báo chí Việt Nam đặc biệt chú ý đến phát biểu của bộ trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh lưu ý Bắc Kinh cần « tôn trọng những quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam theo quy định của Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 ».

Chuyến công du của ngoại trưởng Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam PetroVietnam cuối tháng 3/2018 đã phải yêu cầu công ty Tây Ban Nha Repsol đình chỉ dự án khai thác mỏ Cá Rồng Đỏ (Red Emperor) ngoài khơi Vũng Tàu, sau khi bị Trung Quốc gây sức ép.

Châu Âu có thể tuần tra bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông

Yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông và việc Bắc Kinh tăng cường xây đảo nhân tạo ở Trường Sa, biến các địa điểm này thành căn cứ quân sự, vẫn gây lo ngại cho nhiều nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Trong chuyến công du Úc hồi tuần trước, ông François Rivasseau, đặc trách chính sách an ninh của Liên Hiệp Châu Âu, tuyên bố sắp tới Liên Âu không loại trừ việc tiến hành tuần tra bảo vệ tự do hàng hải tại Biển Đông. Các cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông, mà Hoa Kỳ thực hiện thường xuyên từ năm 2015, lần nào cũng bị Trung Quốc lên án.