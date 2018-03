Việt Nam : Bắt giam một tướng công an vì tổ chức đánh bạc

Thiếu tướng công an Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) hôm nay 11/03/2018 đã bị bắt giữ vì liên quan đến một đường dây cờ bạc quốc tế. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ bộ Công An Việt Nam cho biết như trên.

Reuters nhận định, chiến dịch chống tham nhũng của đảng Cộng Sản Việt Nam nay đã mở rộng khỏi lãnh vực năng lượng và ngân hàng, sang đến lực lượng an ninh.

Bộ Công an cho biết, lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, 60 tuổi đã được ban hành, do đã « tổ chức đánh bạc » trực tuyến, có liên quan đến việc rửa tiền. Công an tỉnh Phú Thọ đã phá được vụ án mang tính chất xuyên quốc gia này, thu được trên 1.000 tỉ đồng, số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo ước tính ban đầu khoảng 3,6 triệu đô la.

Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn nhận định trong cuộc họp hôm nay của Ban Bí thư, dưới sự chủ trì của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: « Đây là một trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành và nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng công an ».

Hai tờ VnExpress và Tuổi Trẻ nói rằng ông Hóa cũng bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Theo Reuters, chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam đã làm quốc tế chú ý vào năm ngoái, khi Đức tố cáo Hà Nội đã tổ chức bắt cóc cựu phó chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh tại một công viên ở Berlin. Ông Thanh sau đó bị lãnh hai án tù chung thân vì tội biển thủ.

Cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng bị kết án 13 năm tù giam. Khoảng mấy chục quan chức khác cũng bị lãnh án tù, trong đó có một án tử hình.