Tổ chức RSF phản đối Việt Nam bắt cóc blogger Đoan Trang

Hai tuần sau khi nhận giải thưởng quốc tế Homo Homini (Một người vì nhiều người), đêm 23 rạng sáng 24/02/2018, trong lúc đón Tết với mẹ, nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang bị công an Hà Nội đến tận nhà bắt đi. Sau một ngày bị câu lưu và tra hỏi về quyển sách « Chính trị bình dân », blogger nhân quyền hiện bị giam lỏng tại gia. Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép với Hà Nội.

Trong một bản thông cáo phổ biến ngày 27/02/2018, Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới cho biết blogger Phạm Đoan Trang đang ở trong tình trạng bị giam lỏng tại gia : điện, internet bị cắt, công an bố trí người canh gác bên ngoài.

Ba ngày trước đó, khi « bắt cóc » Phạm Đoan Trang, công an Hà Nội nói là muốn « làm việc » với tác giả quyển sách « Chính trị bình dân » hiện đang được bán trên mạng Amazon. Sau một ngày thẩm vấn, an ninh Hà Nội thả blogger Phạm Đoan Trang về nhà kèm theo lời hăm dọa « cấm rời chỗ ở và sẽ phải tiếp tục làm việc » với họ trong những ngày tới. Theo Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới, lời đe dọa này mang ý nghĩa « Đoan Trang có thể bị bắt giam trong những ngày tới ».

Theo nhận định của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, « chính quyền Việt Nam không còn ngụy trang chính sách đàn áp tự do báo chí dưới lớp sơn tư pháp. Sự kiện bắt giữ một nhà báo được quốc tế công nhận lòng dũng cảm cho thấy chính quyền Việt nam tiến thêm một bước trong chính sách bóp nghẹt các tiếng nói tự do ». RSF kêu gọi Nghị Viện Châu Âu đình hoãn việc phê chuẩn Hiệp định tự do thương mại với Việt Nam.