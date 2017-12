Việt Nam : Hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), ông Đinh La Thăng bị truy tố cùng với 21 bị can khác. Với cáo trạng buộc tội trên, ông Đinh La thăng có thể phải đối diện với mức án cao nhất 20 năm tù giam. Trong số các bị can, 9 người bị đề nghị truy tố vì tội Tham ô tài sản, có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Trang tin Vietnamnet.vn dẫn nội dung cáo trạng cho biết : « Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Các bị can hầu hết là những người giữ vị trí chủ chốt trong những đơn vị kinh tế quan trọng được giao quản lý vốn và thực hiện những dự án, công trình lớn của quốc gia, trong đó có dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Vì những động cơ khác nhau, các bị can đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế cho Nhà nước. Một số bị can còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập chứng từ khống rút tiền của dự án để ăn chia, chiếm đoạt sử dụng cá nhân. »

Số tiền thất thoát trong vụ đại án này lên tới cả ngàn tỉ đồng.