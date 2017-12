Việt Nam : Thêm một cựu lãnh đạo PetroVietnam bị khởi tố

Hãng tin AP hôm nay 20/12/2017 loan báo, cơ quan an ninh điều tra Việt Nam đã khởi tố bị can đối với ông Phùng Đình Thực, cựu tổng giám đốc PetroVietnam (PVN). Báo chí trong nước cho biết thêm, bộ Công An cũng đã đề nghị truy tố cựu ủy viên Bộ Chính Trị Đinh La Thăng về tội cố ý làm trái.