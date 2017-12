Úc: Hacker Việt Nam đã ăn cắp nhiều thông tin về an ninh sân bay

Theo tin của báo chí Úc ngày 11/12/2017, một hacker Việt Nam vào năm 2016 đã xâm nhập hệ thống máy tính của sân bay Perth và ăn cắp nhiều thông tin về an ninh của sân bay này.

Ông Alastair MacGibbon, cố vấn về an ninh mạng của thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cho tờ The West Australian biết rằng tin tặc Lê Đức Hoàng Hải đã xâm nhập hệ thống máy tính của sân bay quốc tế Perth vào tháng 03/2013. Tuy nhiên, tin tặc này đã không xâm nhập được vào hệ thống radar cũng như các dữ liệu máy tính về không lưu, không đánh cắp được các chi tiết cá nhân của hành khách, tức là vẫn chưa gây nguy hại cho sự an toàn của hành khách sân bay Perth.

Khi thấy an ninh mạng bị chọc thủng, sân bay Perth đã thông báo cho cơ quan an ninh mạng của Úc ở Canberra. Lần theo dấu vết của vụ tấn công tin tặc, họ đã phát hiện ra tác giả chính là hacker Lê Đức Hoàng Hải, 31 tuổi, sống tại Sài Gòn.

Hacker này đã bị bắt ở Việt Nam sau khi nhà chức trách nhận được báo động từ cảnh sát liên bang Úc. Vào ngày 07/12/2017, Toà án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên án tù 4 năm đối với Lê Đức Hoàng Hải.

Theo bản cáo trạng, từ năm 2010 đến tháng 06/2016, ngoài hệ thống máy tính của sân bay Perth, Úc, Lê Đức Hoàng Hải còn xâm nhập hệ thống máy tính của hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam, tập đoàn Điện Lực Việt Nam, tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Quốc Gia Việt Nam, tập đoàn Viễn Thông Quân Đội Việt Nam, báo điện tử Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, một ngân hàng Việt Nam và một số đơn vị khác.